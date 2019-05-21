Вооруженная группа отрезала столицу Ливии от воды

В Ливии боевики перекрыли главный водопровод, поставляющий воду в осажденную столицу Ливии Триполи, что привело к еще большему страданию жителей, уже переживающих несколько недель боевых действий.

В воскресенье вооруженные люди совершили налет на станцию проекта «Великая рукотворная река» - трубопроводную сеть, которая доставляет подземные воды из Сахары в западный регион страны, сообщили администраторы проекта.

«Откачка из водяных скважин прекратилась после того, как вооруженная группа штурмовала объекты и вынудила рабочих закрыть все клапаны управления потоком и остановить воду», - говорится в заявлении.

Во время прошлых нападений на трубопровод, который был одним из немногих проектов развития, осуществленных бывшим диктатором Муаммаром Каддафи, потребовалось до двух дней, чтобы заметить нехватку воды в домах прибрежного города с населением 2,5 миллиона человек.

Правительственное агентство заявило, что водоснабжение будет восстановлено после того, как требования злоумышленников будут выполнены, без указания того, чем они были.

Иностранные наблюдатели в Триполи подтвердили, что водоснабжение столицы и прилегающих районов было приостановлено, и теперь людям приходится полагаться на частные поставки воды для удовлетворения своих ежедневных потребностей.

Правительство Триполи обвинило в преступлении группу, которая уже перекрывала водоснабжение в 2017 году, заявив, что ее командир Халифа Эхнаиш принадлежит к войскам Хафтара. ЛНА отрицает свою причастность.

Мария Рибейро, гуманитарный координатор ООН по Ливии, осудила нападение на водную станцию, заявив, что «такие нападения на гражданскую инфраструктуру ... могут считаться военными преступлениями».

Напомним, что по данным ООН, в ходе боев за Триполи, начавшихся в прошлом месяце, погибли по меньшей мере 510 человек и были ранены около 2500 человек, 75 000 человек стали беженцами, захвачены тысячи мигрантов в центрах содержания под стражей и разгромлены некоторые южные пригороды.

Бои также привели к закрытию школ, разделению семей по разные стороны линии фронта и отключению электроэнергии.

Конфликт является одним из самых серьезных всплесков насилия за годы хаоса после свержения Каддафи в 2011 году.