Есть ли ифтар на зоне?

(Реальная история, имена изменены)

На первый взгляд Иван ничем не отличается от других осужденных одной из колоний Уральского региона. Так же ходит в робе, так же встает по утрам и идет на промзону. Устав и разменяв очередной день «в лагере» возвращается «в барак» и так устает, что едва добравшись до кровати, тут же засыпает. Но было одно обстоятельство, которое отличало его от других осужденных. Обстоятельство, из-за которого многие заключенные и сотрудники недолюбливали, а порой проявляли открытую ненависть к этому человеку. «Во время просмотра видео воспитательного характера, осужденный Куликов читал намаз, сидя на стуле»- докладывал отрядник начальнику учреждения. «Имеются нарушения трудовой дисциплины, а именно, чтение молитвы на производстве, что является нарушением Правил внутреннего распорядка» - приходилось слышать и такое начальнику.

В общем все знали, что Иван, он же Абу Усман практикующий мусульманин.

Колония «режимная», т.е порядок и дисциплина были жесткие, даже жестокие. Никаких мобильных телефонов (ну не то, чтобы совсем), только письма и стационар. Молельня открывалась один раз в неделю (поотрядно). Намаз читать только в свободное время (с 6 до 8 вечера). Если есть личные продукты - ешь, но с 6 до 8 вечера. Тяжело было и простым заключенным, и мусульманам. Плюс ко всему приезжала к Диме жена с Вологды, конечно же покрытая. Хиджаб, да еще и черный раздражал сотрудников. Поэтому после отъезда жены опера еще дня два обсуждали эту «парочку».

Еще не нравилась сотрудникам темная точка на лбу осужденного Куликова, которую мусульмане называют следом от земных поклонов. Точка эта по- началу небольшая, со временем разрасталась и превратилась в бесформенный квадратно-овальный след. Для сотрудников этот след был «признаком фанатизма», поводом для насмешек. После помещения в карцер приехали какие-то проверяющие, и даже тогда начальник ШИЗО сказал им: «Вы посмотрите, что у него на лбу!- фанатик». «Ну этот след и у муллы может быть и у муфтия, пусть молится»-отвечали проверяющие.

В общем, перед самым наступлением Уразы, отправили Абу Усмана в карцер. Повод в виде не застегнутой пуговицы нашелся быстро и постановление на 15 суток было подписано. На 30 день Шабана Иван то сидя на корточках, то ходя взад – вперед обдумывал завтрашний сухур. Для него это было проблемой, ведь еду с ужина он оставить не мог, только воду и кисель. Уху или «мясиво», «братскую могилу» как называли ее заключенные он оставить не мог-тарелку забирали сразу. «Накрошу хлеб и брошу в кисель»- решение найдено! Так как никто не собирался будить его на сухур, прочитав таравих, Абу Усман лег на кровать и начал ждать времени сухура. Лежа на железной кровати он думал об испытании, о том, какие столы сейчас в мечетях и в домах мусульман.

Ифтары в зонах так же проводились коллективно по мере возможности осужденных и помощи с воли, но Иван еще не участвовал в них….Выпив киселя, замешанного с хлебом, и прочитав намаз, Абу Усман лег поспать на 2,5 часа до подъема.

Так на киселе, воде и хлебе прошло 10 дней поста. Время все равно шло..Трое «дубаков» (дежурных в карцере) сменяли друг друга и один дежурный по имени Павел был как-то по мягче остальных, « по- человечнее». И на прогулки выводил и будил как то тише остальных. В один из дней услышав привычный голос Павла «8 –я камера лицом к стене!!». Иван встал и по привычке уставился в стену, пока дежурный откроет дверь и войдет в камеру. Дежурный скучно осмотрев камеру полез в карман и достав какой -то сверток положил его в раковину. «С СУСа передали»- сухо бросил он и вышел захлопнув дверь камеры. Иван догадывался , что в свертке.Он знал, что в Отряде Строгих Условий Отбывания Наказания (сокр.ОСУОН или СУС) сидит пять или шесть мусульман, но он никак не предполагал, что они будут налаживать с ним связь и что-то передавать. Разматывая «презент» Иван нащупал в нем что- то похожее на сухофрукты. «Финики!!!» «Аллаху Акбар!». Радость накатила на него! В мешке лежали финики, арахис, шоколадные конфеты и палка колбасы. На радостях Ивану захотелось даже прервать уразу,но он быстро убрал мешок и стал ждать ифтара…Теперь его не волновало отсутствие хлеба, ведь у него были финики и колбаса….

Абу Усману карцер продлили еще на 15 суток. Такие «посылки» приходили к нему на протяжении всего месяца. Он не думал откуда эти продукты, но он благодарил тех, кто это для него делает. Он просил прощения у Аллаха для тех, посредством кого Он кормил Ивана.

Лишь после того, как он сам попал в ОСУОН он узнал, что эту помощь передавали мусульмане с воли, которые даже не знали о его существовании. В тот момент она едва не прослезился, «океан радости» (как он выразился) накрыл его,чувство благодарности Аллаху и и своим единоверцам переполнило душу.Он осознал милость Всевышнего к нему, который сделал его частью лучшей общины не забывавшей о нём, даже несмотря на физические преграды в виде заграждений, охраны, тюремных стен и решеток. Всю ночь Иван провел в намазе, поминании и дуа за всех, кто помогает ему и другим обездоленным и находящимся в неволе и испытание выпавшее на его долю уже не казалось таким тяжелым. «Связь есть, альхамдуллилях..»-решил он. «Связь двусторонняя. Мои молитвы Аллаху для вас братья и сестры..»

***

Продолжается сбор на ифтары для братьев в тюрьмах.Нужны деньги для покупки фиников,изюма, конфет, курдюка, колбасы, печенья,чая, всего того, что есть на наших столах в вечернее время. Есть места, где эти продукты представляют большую ценность...

Данный сбор ведут мусульмане г. Уфы, помощь оказывается мусульманам в колониях Башкортостана, а также по возможности и Татарстана, Астрахани, Перми, Пскова.

💳5469 0600 1431 3487 (Сбербанк Алия Саматовна)

📱89373599000 (мобильный перевод)

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