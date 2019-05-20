Почти 200 000 человек стали беженцами в Сирии за последние две недели

По данным более 70 неправительственных организаций, в результате возобновившегося насилия в Сирии за последние две недели было перемещено около 180 000 человек.

НПО добавили, что ситуация на северо-западе Сирии достигла кризисного уровня из-за наступления сил сирийского режима, так как Башар Асад надеется восстановить контроль над последним оплотом оппозиции, сообщает Arab 48.

Возобновление широкомасштабного насилия положило конец соглашению о прекращении огня, при посредничестве Турции, которая поддерживала оппозицию, и России, которая поддерживала сирийский режим. Прекращение огня было достигнуто в сентябре прошлого года.

Неправительственные организации призвали все стороны положить конец продолжающемуся насилию, в результате которого только за последние две недели было перемещено почти 200 000 человек.

Около трех миллионов человек живут в районе между Хамой и Идлибом, который контролируется оппозицией. В результате боевых действий по меньшей мере 16 НПО, занимающихся оказанием помощи, приостановили свою деятельность в этом районе, некоторые из них перестали работать после нападения на их объекты.

НПО «Врачи за права человека» заявила, что за последние четыре недели она зафиксировала девять нападений на больницы и медицинские учреждения со стороны сирийского режима и его российских союзников. Неправительственная организация также заявила, что зафиксировала нападения на 15 медицинских учреждений и 16 школ, которые были серьезно или полностью повреждены.

Между тем, международная правозащитная организация Amnesty International призвала Совет Безопасности ООН собраться, чтобы оказать давление на Россию, дабы она прекратила нападения на образовательные и медицинские учреждения, а также прекратила нападения на мирных жителей.