Катар представил первый стадион грядущего чемпионата мира

В минувший четверг Катар открыл свой первый специально построенный стадион для чемпионата мира по футболу 2022 года, организовав престижный финал Кубка страны на стадионе «Аль-Вакра» с вместимостью 40 000 человек и стоимостью за 575 миллионов долларов.

Стадион, спроектированный покойным британско-иракским архитектором Захой Хадид и расположенный в прибрежном городе к югу от Дохи, взорвался аплодисментами, когда финалисты Кубка Эмира команды «Аль-Садд» и «Аль-Дюхайль» вышли на поле.

Перед открытием стадиона были приняты феноменальные меры безопасности, из-за в день открытия были созданы длинные пробки в дорожном движении.

«Я путешествовал по всему миру, и я был на стадионах в разных городах, включая Великобританию», - сказал Юсеф аль-Джабер, 35-летний директор по исследованиям нефтяной компании из Дохи.

«Это единственный в своем роде, футуристический дизайн. Аль-Вакра - прибрежный город, и архитектура вдохновлена ​​этим».

Отличительная выдвижная крыша стадиона, которая должна напоминать паруса традиционной рыбацкой лодки доу, состоит из 1400 штук и была отправлена ​​в Катар из Италии.

Перед матчем стадион погрузился на полчаса в темноту, чтобы стать свидетелем яркого шоу, рассказывающего об истории страны.

Из восьми стадионов, которые Катар строит или реконструирует к 2022 году, Khalifa International уже открыт и в этом году примет чемпионат мира по легкой атлетике.