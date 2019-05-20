Катар представил первый стадион грядущего чемпионата мира

В минувший четверг Катар открыл свой первый специально построенный стадион для чемпионата мира по футболу 2022 года, организовав престижный финал Кубка страны на стадионе «Аль-Вакра» с вместимостью 40 000 человек и стоимостью за 575 миллионов долларов.
Стадион, спроектированный покойным британско-иракским архитектором Захой Хадид и расположенный в прибрежном городе к югу от Дохи, взорвался аплодисментами, когда финалисты Кубка Эмира команды «Аль-Садд» и «Аль-Дюхайль» вышли на поле.
Перед открытием стадиона были приняты феноменальные меры безопасности, из-за в день открытия были созданы длинные пробки в дорожном движении.
«Я путешествовал по всему миру, и я был на стадионах в разных городах, включая Великобританию», - сказал Юсеф аль-Джабер, 35-летний директор по исследованиям нефтяной компании из Дохи.
«Это единственный в своем роде, футуристический дизайн. Аль-Вакра - прибрежный город, и архитектура вдохновлена этим».
Отличительная выдвижная крыша стадиона, которая должна напоминать паруса традиционной рыбацкой лодки доу, состоит из 1400 штук и была отправлена в Катар из Италии.
Перед матчем стадион погрузился на полчаса в темноту, чтобы стать свидетелем яркого шоу, рассказывающего об истории страны.
Из восьми стадионов, которые Катар строит или реконструирует к 2022 году, Khalifa International уже открыт и в этом году примет чемпионат мира по легкой атлетике.