Мир почтил память жертв депортации крымских татар 1944 года

18 мая в очередную годовщину депортации крымских татар мир вспоминает эту трагедию.

Траурные мероприятия и митинги прошли в нескольких странах, включая Украину, Узбекистан, Турцию и другие.

Президент Украины Петр Порошенко в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что боль крымскотатарского народа — это общая боль всех украинцев.

«Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено», — отметил президент.

Турция также почтила память жертв депортации.

«В ночь с 17 на 18 мая 1944 года около 250 тысяч крымских татар были оторваны от своей родины. Десятки тысяч крымских татар погибли в бесчеловечных обстоятельствах этого изгнания, совершенного 75 лет назад. Многие из них скончались в изгнании в результате жестких условий и тоски по своей родине», — заявил официальный представитель МИД Хами Аксой в письменном заявлении.

Турция подтвердила, что по прежнему не признает российскую аннексию Крыма, и что всегда будет поддерживать крымских татар.

В Ташкенте также прошла акция, приуроченная к 75-летию депортации крымских татар.

Церемония состоялась в мемориальном комплексе памяти жертв репрессий при поддержке Национального культурного центра крымских татар. На мероприятии присутствовали сотрудники посольства Украины в Ташкенте, представители крымско-татарской диаспоры, граждане Узбекистана.

Церемония началась с возложения цветов к Мемориалу жертв депортации. Затем присутствующие почтили память жертв депортации минутой молчания. Были зачитаны суры из Корана.

Сотрудники посольства Украины в Ташкенте также возложили венок к монументу.

В самом Крыму прошла лишь одна санкционированная акция памяти жертв депортации крымских татар.

В поселке Октябрьское Красногвардейского района в Крыму 18 мая утром прошли согласованные с российскими властями траурные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

Акция памяти прошла и в Симферополе – у памятного камня возле железнодорожного вокзала, откуда в 1944 году отправляли вагоны с людьми. На нее пришли около сотни человек, в основном пожилые люди. Они принесли с собой флаги.

Крым.Реалии пишут, что около 50 человек прошли колонной к вокзалу со сквера возле бульвара Ленина, многие с национальной символикой. Возле камня они прочитали молитву, несколько тех, кто пережил депортацию, рассказали о своем опыте и призвали не забывать о погибших.

Акция была не согласована, на ней присутствовали люди в штатском, которые снимали участников мероприятия на камеру, а также сотрудники МВД России и Росгвардии. Сначала они не вмешивались, но позже попросили участников разойтись, угрожая им ответственностью за "несанкционированное публичное мероприятие".

Напомним, что 18 мая исполнилось ровно 75 лет с начала депортации крымских татар. Операция по выселению коренного народа Крыма началась в 4 часа утра и заняла двое суток. Депортируемым давали от нескольких минут до получаса на сборы, после чего на грузовиках везли к железнодорожным станциям, оттуда эшелоны под конвоем отправлялись к местам ссылки в Центральную Азию.

Официально депортация обосновывалась фактами якобы массового участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны, и сотрудничества с оккупационными властями. В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглись более 180 тысяч человек.

По данным Национального движения крымских татар, всего из Крыма выслали более 420 тысяч человек.

Депортация крымских татар официально признана актом геноцида в по крайней мере двух странах — Украине и Латвии.