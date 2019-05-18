ФСБ арестовало очередного "фейкового" финансиста ИГИЛ

Задержанный уроженец Северной Осетии 26-летний Георгий Гуев не имеет никакого отношения к финансированию терроризма и иной противоправной деятельности, заявили его родственники. Заявление ФСБ они назвали недостоверными, а предъявляемые обвинения — незаконными.

Главное следственное управление СКР РФ по Москве сегодня распространило кадры задержания жителя Москвы, 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева. В сообщении он назван финансистом экстремистской группировки "Исламское государство", а также утверждается, что он собирал и переводил финансовые средства в сумме 50 млн рублей на счета находящегося в федеральном розыске основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело о финансировании терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сообщает СКР.

Супруга задержанного сообщила "Кавказ.Реалии", обвинение она считает сфабрикованным.

"Ни о каком сборе средств и финансировании терроризма нет и речи. То все надуманные обвинения, которые легко опровергнуть. Мой муж в начале месяца Рамадан перевел незначительную суму денег по объявлению о сбор помощи нуждающимся. На чье имя он перевел мне не известно, о том, кто такой Абу Умар Саситлинский мы ничего не знаем, тем более о нахождении его в розыске", - сообщила Мадина Гуева.