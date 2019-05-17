Китайский город Фуюань запретил въезд жителям Татарстана, Дагестана и Узбекистана

Граждане России, которые родились в Татарстане и Дагестане, не могут въехать в китайский город Фуюань, расположенный в 65 км от Хабаровска. Их не пускают китайские власти.

Об этом сообщает «Татар-информ» со на ссылкой туристические фирмы, организующие поездки в Китай.

— Официальных документов китайская сторона не предоставляла. Но на практике они и предупреждают сразу, и не запускают. Думаю, по религиозным принципам они очень боятся мусульманского терроризма. Поэтому всё на "-стан" на всякий случай не пускают, — рассказали в хабаровском турагентстве "Сахэкспо".

По мнению представителей "Тур парад — ДВ", запрет связан также с борьбой с терроризмом.

— Не пускают, все вопросы к китайскому консулу. На нашей таможне пройдете, а на китайской вас не пустят. Такая же система была, когда Олимпиаду проводили, сейчас у них борьба с терроризмом и прочее, — пояснили в "Тур парад — ДВ".

В "Лагуна тур" добавляют, что запрет также касается тех, кто родился в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане.

— Такие правила именно в Фуюань, таможня не пустит, — цитирует агентство "Лагуна тур".

По разным источникам, запрет начал действовать с января или апреля этого года.

Ни китайские власти, ни российский МИД пока никак не прокомментировали эту дискриминацию российских граждан.