Британцы спорят об определении «исламофобии»

Правительство Великобритании отвергло предложенное определение исламофобии, вызвав на себя обвинения в том, что оно несерьезно относится к безопасности британских мусульман, сообщает Би-би-си.

Всепартийная парламентская группа (APPG) по британским мусульманам хотела определить ее таким образом, чтобы она была представлена в качестве «социального зла».

Но представитель правительства заявил, что формулировка нуждается в «дальнейшем тщательном рассмотрении» и «не была широко принята».

Генеральный секретарь Мусульманского совета Британии Харун Хан назвал это решение «действительно экстраординарным».

Депутаты обсудили определение в парламенте в четверг. Предложенное определение звучит так: «Исламофобия коренится в расизме и является одним из видов расизма, который нацелен на выражения мусульманства или предполагаемого мусульманства».

Такая формулировка пользуется поддержкой ряда политических партий, в том числе лейбористов, либеральных демократов и шотландских консерваторов, и нескольких мусульманских групп.

Но противники высказывали опасения, что такое определение слишком расплывчато и может подорвать усилия по борьбе с экстремизмом.

В письме премьер-министру Терезе Мэй, Мартин Хьюитт, который возглавляет Совет руководителей национальной полиции, сказал, что определение может вызвать замешательство среди офицеров и затруднить борьбу с терроризмом.

Бывшая предстедатель Консервативной партии баронесса Сайида Варси, которая стала первой мусульманской женщиной, пришедшей в кабинет министров в 2010 году, сказала, что письмо было «безответственным паникерством».

Она заявила в программе «Радио 4», что «юридически необязательное рабочее определение» не повлияет на работу полиции, и призвала правительство поддержать его.

APPG объявила о своем определении в декабре, заявив, что тот факт, что исламофобия «вышла из-за обеденного стола» - термин, использованный баронессой Варси в 2011 году для описания того, как исламофобия стала социально приемлемой (вышла за пределы кухонных разговоров), - все еще нуждается в рассмотрении.

В своем отчете группа заявила, что прошло более 20 лет с тех пор, как термин исламофобия вошел в британский политический лексикон, и почти десятилетие с момента, когда она стала приемлемой. По словам группы, сейчас настало время, чтобы «остановиться и провести обзор прогресса, достигнутого в борьбе с этим социальным злом».

Для этой цели, чтобы достичь существенного прогресса в решении проблемы британских мусульманских граждан, APPG начала свое исследование рабочего определения исламофобии.

«Никакое количество документов, подтверждающих дискриминационные результаты, с которыми сталкиваются мусульмане ... не сможет удовлетворить наше желание изменить эти результаты, если мы не можем начать с точки зрения согласованного определения».

Однако критики считают, что определение исламофобии может привести к проблемам со свободой слова.

В открытом письме, подписанном более 40 учеными, писателями и активистами, говорится, что оно «непригодно для цели», предупреждая, что его «некритическое и поспешное принятие» «усугубит напряженность в обществе» и «ограничит свободу слова по вопросам фундаментальной важности».

Харун Хан из Мусульманского совета Британии сказал, что заключение было «глубоко неискренним», и правительство, по-видимому, «преднамеренно неверно истолковало определение» и присоединилось к ряду недобросовестных деятелей, чьи взгляды, а не взгляды мусульманских общин, похоже, влияют на это решение».

«Критика ислама или любой религии не делает вас исламофобом», - добавил он. «Вы являетесь исламофобом только если используете язык расизма, направленный на проявление мусульманства».

Наз Шах, теневой министр труда и равноправия лейбористов, поддерживает определение и обвиняет правительство в том, что оно «отрицает».

Она сказала: «Консервативная партия отрицает исламофобию и другие формы расизма в своих рядах, и это отрицание вытекает из самой верхушки.

«Если Тереза ​​Мэй откажется принять определение исламофобии, послание, которое она отправит мусульманскому сообществу, прозвучит громко и ясно».

По ее мнению, правительство не серьезно относится к безопасности британских мусульман. Как вы смеете говорить, что наш опыт не может определить исламофобию?»

Со своей стороны представитель правительства заявил: «Любая ненависть, направленная против британских мусульман и других людей из-за их веры или наследия, совершенно неприемлема».

«Мы осознаем, что предлагаемое со стороны APPG определение не было широко принято - в отличие от определения антисемитизма до того, как оно было принято правительством Великобритании и другими международными организациями и правительствами».

«Это вопрос, который требует дальнейшего тщательного рассмотрения».

В целом, надо сказать, что предлагаемое определение исламофобии также встречает критику и со стороны мусульман, которые указывают, что по сути это определение является калькой с определения гомо- и прочих фобий, при этом вынуждает мусульман чувствовать себя постоянными жертвами. Вопрос анти-мусульманских предубеждений и фанатизма не должен рассматриваться в одном ряду с «угнетением» ЛГБТ или запретом на аборты.

Говоря иначе, тот факт, что правительство Британии отказывается принять определение исламофобии может свидетельствовать о его предвзятом отношении к мусульманам. Но можно ли его винить, если сами мусульмане до сих пор не решили, что такое исламобофия?