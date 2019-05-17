В аэропорту Дубая рухнул самолет - четверо погибли

Небольшой самолет, задействованный в работе на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Дубая, потерпел крушение в четверг ночью, из-за чего погибли четыре человека и было остановлено движение в самом загруженном аэропорту мира для международных рейсов почти на час.

Власти не дали объяснения тому, что стало причиной крушения самолета, Diamond DA62 с бортовым номером, принадлежащим Flight Calibrations Service Ltd. из Шорехема, Англия.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ заявило, что все четыре человека на борту, три британца и один южноафриканец, погибли в результате крушения. Оно добавило, что крушение произошло в 5 километрах к югу от аэропорта, но не уточнило детали.

Дубайский международный аэропорт, являющийся базой для дальних рейсов авиакомпании Emirates, является самым загруженным аэропортом в мире для международных путешествий. В аэропорту сообщили, что из-за крушения прекратили полеты с 7:36 вечера до 8:22 вечера по местному времени.

Служба калибровки полетов объявила в ноябре, что в международном аэропорту Дубая был подписан контракт на выполнение работ над его «навигационными маяками», окружающими аэропорт, которые помогают пилотам знать, где находятся взлетно-посадочные полосы и как приземляться. Международный аэропорт Дубая позже сообщил Associated Press в своем заявлении, что самолет «использовался для калибровки систем захода на посадку» в аэропорту.

Работа началась, когда Дубай закрыл свою южную взлетно-посадочную полосу, чтобы восстановить ее и заменить все освещение и вспомогательную инфраструктуру. Она закрылась16 апреля, и официальные власти надеются открыть ее 30 мая.

Дубай сократил некоторые свои регулярные рейсы и перенаправил другие в аэропорт Аль-Мактума в Dubai World Central, второй аэропорт города.