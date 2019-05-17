«Критиковать Израиль — харам» - учит нас правительство Израиля

Израильское правительство предупреждает мусульман, что "оскорблять Израиль" запрещено исламским законом (шариатом), потому что название их государства происходит от имени пророка.

В минувшую субботу в арабоязычном твиттере израильского МИД была размещена видеозапись, на которой египетский проповедник предостерегает мусульман от оскорблений еврейского государства.

"Знаете ли вы, что оскорбление Израиля является харамом (то есть, запрещено)?", вопрошает аккаунт израильского правительства.

Министерство сослалось на Халида аль-Джинди - известного египетского проправительственного шейха - в качестве источника «фатвы».

«Не оскорбляйте Израиль… слово «Израиль» - это имя пророка в Исламе. Постарайтесь не дать языку проскользнуть и ругать это слово», - говорит Джинди в ролике, вырезанном из религиозной программы.

Аль-Джинди также призывает зрителей «игнорировать враждебную позицию по отношению к государству Израиль» и воздержаться от ругани страны по имени.

Напомним, что Израиль - это другое имя пророка Иакова (Якуба), которого евреи, христиане и мусульмане считают пророком.

Египет и Иордания - единственные арабские страны, у которых есть мирный договор с Израилем, хотя нормализация отношений с еврейским государством стала все более заметной в регионе. И можно предположить, что такие фатвы в скором будущем зазвучат все чаще.