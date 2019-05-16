Подозреваемого в убийстве Сулли Юнусилау отпустили под домашний арест

Одному из полицейских, обвиняемых в нанесении побоев дагестанца Сулли Юнусилау (отца Магомеда Юнусилау), Павлу Попову, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают "Махачкалинские известия".

По данным издания, судебное заседание по избранию меры пресечения двум другим обвиняемым назначено на 16 мая. Сын убитого, двукратный чемпион мира по ММА Магомед Юнусилау на своей странице в Instagram заявил, что адвокат обвиняемого во время процесса оклеветал его отца, сказав, что в его руках был нож. "Никакого ножа в руках у отца не было. В руках у отца был телефон, по которому он пытался дозвониться до родственников. Они ему не дали дозвониться", – говорит Магомед Юнусилау.

По его словам, адвокат Попова принёс в суд справку о беременности его жены двойне. Юнусилау рассказал, что решение суда о домашнем аресте будет обжаловано.

Напомним, что трое подмосковных полицейских обвиняются в избиении 46-летнего Сулли Юнусилау, после чего тот скончался в больнице от полученных травм. В отношении полицейских возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).