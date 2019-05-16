Замминистр обороны РФ против отделения армии от политики

Заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов назвал "исторической ошибкой" отделение армии от политики. "Вооружённые силы являются политическим институтом," — заявляет генерал.

Свою программную статью начальник главного военно-политического управления вооружённых сил опубликовал в ведомственной газете "Красная звезда".

По мнению генерала Картаполова без эффективной системы формирования политического сознания военнослужащих решать задачи обеспечения безопасности невозможно. Принципиально важным он считает, чтобы органы военно-политической работы армии умели влиять на массовое сознание граждан России.

Вообще, то против чего выступает Картаполов, то есть отделение армии от политики, закреплено российскими законами. В частности федеральный закон "Об обороне" запрещает деятельность организаций, преследующих политические цели в вооружённых силах и ведение в армии любой политической пропаганды и агитации.

Однако, при этом в июле 2018 года в российской армии было воссоздано главное военно-политическое управление. Напомним, что оно появилось в армии после Октябрьской революции и занималось политической пропагандой, а затем прекратило своё существование с распадом Советского Союза. По мнению Картаполова возрожденное управление должно воспитывать из солдат государственников, несущих в себе ценности духовности и патриотизма.

Осталось только сделать армию гарантом Конституции, как в кемалистской Турции или в Египте эпохи Сиси.