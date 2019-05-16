Коалиция КСА-ОАЭ бомбила йеменскую столицу — среди убитых есть граждане России

По меньшей мере шесть мирных жителей, в том числе женщины и дети, были убиты и десятки ранены в результате воздушных налетов коалиции Саудовской Аравии-ОАЭ на жилые районы и военные объекты повстанцев-хуситов в столице Йемена Сане.

Всего в четверг коалиция совершила 19 нападений на территорию, подконтрольную хуситам, из них 11 нападений пришлось на столицу, сообщает хуситский телеканал Масира ТВ.

Телекомпания "Аль-Арабия", принадлежащая Саудовской Аравии, процитировала заявление коалиции, в котором говорится, что коалиция Саудовской Аравии начала операцию, направленную на "нейтрализацию способности хуситского ополчения осуществлять акты агрессии".

Масира цитирует министерство здравоохранения хуситов, в котором говорится, что шесть мирных жителей, в том числе четверо детей, были убиты и 52 ранены, в том числе две россиянки, работающие в сфере здравоохранения.

Насер Арраби, йеменский журналист, говорит, что число жертв, как ожидается, возрастет.

«Врачебные источники сообщают, что к ним поступило много жертв - раненых и мертвых - это означает, что их число будет даже больше, чем шесть», - говорит он.

Арраби сказал, что «жилые районы в центре Саны, в самых людных районах, бомбили случайным образом, а многие дома были разрушены до основания».

Авиарейды произошли через два дня после того, как хуситы взяли на себя ответственность за атаки беспилотников на ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии, заявив, что они были ответом на преступления, совершенные Эр-Риядом во время кровавой воздушной войны, которую он вел в Йемене с марта 2015 года.

Заместитель министра обороны Саудовской Аравии в четверг обвинил Иран в организации нападений на нефтепровод Aramco. В свою очередь бомбардировка Саны может быть местью КСА за нападения на нефтепровод.