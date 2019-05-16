Coca-Cola в Норвегии выпустила специальное издание для Рамадана

Компания Coca-Cola в Норвегии представила специальный выпуск своего классического газированного напитка, чтобы отметить священный для мусульман месяц Рамадан, впервые добавив символ полумесяца на свой логотип в скандинавской стране.

Coca-Cola имеет давнюю традицию рождественских выпусков напитка в Норвегии, а в этом году компания заявляет, что хочет отпраздновать Рамадан с мусульманами в Норвегии.

«В мусульманских странах у нас долгая история соблюдения Рамадана, точно так же, как у нас в этой стране существует традиция рождественских кампаний. Теперь мы хотим впервые в Норвегии праздновать Рамадан вместе с норвежскими мусульманами», - говорит Иоганна Косанович, руководитель отдела маркетинга в Coca-Cola Norway, газете Dagbladet.

«Мы хотим показать нашу четкую приверженность разнообразию и насколько это важно для общества», - сказала Косанович.

Нина Марианна Иверсен, профессор маркетинга и брендинга в Норвежской школе бизнеса (BI), отметила, что логотип в честь Рамадана, хотя и является смелым посланием инклюзивности, в своей основе является рекламной кампанией.

Она сказала, что кампания нацелена на постящихся мусульман, чтобы напомнить им во время ифтара: «Кола ждет».

В Норвегии существует быстрорастущая мусульманская община, которая в настоящее время составляет 5,7% населения из общего населения в 5,2 миллиона человек.

Но Иверсен также похвалила Coca-Cola за то, что она «достаточно жесткая», чтобы рисковать проведением кампании, которая, по ее словам, бросила вызов исламофобам.

«Такой шаг также может быть рискованным, потому что он связывает такой устоявшийся бренд с чем-то, что может вызвать у многих негативные ассоциации и стереотипы. Они крутые, кто так делает», - сказал Иверсен.

«Они бросают вызов истеблишменту и тем, кто скептически относится к Исламу», - сказала она.

Вряд ли это такой уж серьезный вызов истеблишменту, но шквал критики со стороны исламофобов кампания действительно вызвала. Некоторые представители крайне правых в Норвегии даже начали призывать к бойкоту кока-колы — тяжелая дилемма скандинавских ультра правых заключается в выборе между пепси и колой. Некоторые также призвал компанию попробовать сделать рождественский выпуск в мусульманской стране.

Впрочем, судя по всему компания прекрасно знает, что делает, и все последствия давно рассчитала. Подавляющему большинству норвежцев абсолютно все равно, как выглядит банка с кока-колой в месяц Рамадан, а мусульмане Норвегии действительно признательны компании за эту акцию.