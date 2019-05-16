Катар хочет стать посредником в напряженности между США и Ираном

Министр иностранных дел Катара провел переговоры со своим иранским коллегой в последние дни в Тегеране с целью разрядить эскалацию напряженности в Персидском заливе, сообщает Al Jazeera.

Цель визита состояла в том, чтобы открыть новые возможности для разрешения растущего кризиса между Ираном и Соединенными Штатами и ослабить нестабильную ситуацию, сказал высокопоставленный источник издания, знакомый с деталями поездки.

«Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани посетил Иран в последние несколько дней и встретился с министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом в Тегеране», - сказал он.

Источник не сказал, встречался ли шейх Мухаммад с президентом Ирана Хасаном Рухани, но подтвердил, что США знали о визите заранее.

Источник также не знал, принес ли министр иностранных дел Катара послание из США.

Напомним, что США недавно развернули боевую группу, включающую в себя авианосец и бомбардировщики B-52 в Персидском заливе, сославшись на «угрозы» со стороны иранских сил. Тегеран обвинил Вашингтон в «психологической войне».

Вашингтон также применил новые санкции в отношении Ирана после выхода из знакового ядерного соглашения с Тегераном и мировыми державами, которое обуздало программу ядерного вооружения Ирана в обмен на ослабление санкций.

Кроме того, Вашингтон прошлом месяце внес в черный список террористических организаций иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР).

Иран же назвал США «государственным спонсором терроризма» и внес уже в свой черный список террористических организаций Центральное командование США и его силы.

Между тем, арабская служба Би-би-си сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео вручил премьер-министру Ирака Аделю Абдуль Махди флешку, которая содержала доказательства запланированных иранских атак против интересов США. Но в том же сообщении говорится, что Помпео передал Абдуль Махди приглашение, которое будет передано иранским лидерам, с просьбой «прийти к столу».

Сам президент США Дональд Трамп заявил в среду — через четыре дня после того, как он попросил лидеров Ирана позвонить ему — что переговоры с Тегераном будут неизбежны.

«Я уверен, что Иран скоро захочет поговорить», - написал Трамп в твиттере, опровергая сообщения некоторых ведущих СМИ о конфликте внутри администрации из-за видения политики по отношению к Ирану.

«Высказываются разные мнения, и я принимаю решительное и окончательное решение. Это очень простой процесс. Все стороны, взгляды и политика покрыты».

Но в Вашингтоне чувствуется обеспокоенность по поводу эскалации с Ираном и опасения — особенно среди демократов — что США будут втянуты в военный конфликт.

Сообщается, что лидеры конгресса услышат больше информации об Иране в четверг во время конфиденциального брифинга с официальными лицами Трампа.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда дать публичные показания по Ирану.

Однако, даже правящие республиканцы, похоже, не могут договориться в своих рядах о том, как реагировать на растущее напряжение.

Сенатор Марко Рубио защитил администрацию и назвал ее предупреждения Тегерану защитой от угрозы КСИР.

Другие республиканцы, такие как сенатор Митт Ромни, назвали «почти невозможным», вероятность войны с Ираном.

К чему приведет возможное посредничество Катара или Ирака пока неизвестно. Однако, ряд наблюдателей считает, что Трамп в ситуации с Ираном следует северокорейскому сценарию — сначала создание риторического шума, затем вступление в переговоры, вместе с утверждением, что он избавил всех от войны, которую на самом деле не готов был вести, и в конце концов заключение новой ядерной сделки, «лучше» чем при Обаме.

Проблема в том, что в иранском случае существуют стороны, которые откровенно не хотят никакого сделки вообще, и для них война и возможное уничтожение Ирана было бы куда более выгодным вариантом — речь конечно же об Израиле в первую очередь, но и о других странах региона, опасающихся иранской экспансии (вряд ли кто-то всерьез опасался экспансии КНДР в регионе).

В то же время с точки зрения Ирана, у него и так уже была хорошая сделка, которую он одобрил с США и другими мировыми лидерами, и нет никакой причины пересматривать сделку снова.

Все это делает вероятность северокорейского сценария, с последующей теплой встречей Трампа и Рухани, подобно тому как Трамп встречался с Ким Чен Ыном, крайне маловероятной.