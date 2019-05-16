Армия Судана остановила переговоры с протестующими на 72 часа

Cуданские военные пытались убрать оппозиционных демонстрантов из центра Хартума, что привело к ранению по меньшей мере 14 человек, а сами военные правители Судана приостановили переговоры с лидерами оппозиции об установлении гражданского правления как минимум на 72 часа.

Насилие поставило под угрозу переговоры между двумя сторонами, которые, по-видимому, находятся на пути к достижению соглашения о создании совместного суверенного совета, призванного направить страну к демократии на трехлетний переходный период до назначения выборов.

И военные, и оппозиция обвиняют друг друга в насилии.

«Мы возлагаем на военный совет ответственность за нападения на мирных жителей», - говорит Амджад Фарид, представитель Суданской ассоциации профессионалов (SPA), которая возглавляла месяцы протестов, приведших к смещению президента Омара аль-Башира военными.

«Они используют те же методы, что и предыдущий режим, для борьбы с повстанцами», - сказал он агентству Reuters.

Но глава Переходного военного совета Судана (ПВС) генерал-лейтенант Абдуль Фаттах аль-Бурхан обвинил демонстрантов в нарушении понимания процесса деэскалации, пока шли переговоры, и заявил, что протестующие мешали жизни в столице, блокируя дороги вне зоны протеста, согласованной с военными.

В своем выступлении по телевидению в четверг утром аль-Бурхан зачитал длинный список нарушений договоренностей, достигнутых с лидерами протеста, и сказал, что ПВС решил прервать переговоры на три дня, пока не возникнет "подходящая атмосфера", чтобы продолжить переговоры.

«Мы решили приостановить переговоры о гражданском правлении на 72 часа, чтобы помочь создать атмосферу для завершения сделки», - сказал аль-Бурхан, требуя от демонстрантов демонтировать блокпосты в Хартуме, открыть мосты, соединяющие столицу и другие регионы, и «прекратить провоцировать силы безопасности».

Аль-Бурхан, глава ПВС, который пришел к власти после свержения и заключения в тюрьму аль-Башира 11 апреля, оправдал решение приостановить решающий и последний этап переговоров, указав, что общая ситуация с безопасностью в столице ухудшилась.

Он сказал, что мосты, дороги и железнодорожная линия были закрыты, а в среду демонстрантов, стрелявших в силы безопасности, «проникли вооруженные элементы».

События произошли спустя несколько часов после того, как протестующие заявили, что военные на машинах с логотипом парамилитарных Сил быстрого реагирования (RSF) открыли огонь по демонстрантам на проспекте аль-Мек Нимир в центре Хартума, недалеко от министерства иностранных дел.

Центральный Комитет Суданских заявил, что по меньшей мере 14 человек были ранены.

«Люди шли к баррикадам, и они (силы безопасности) стреляли в них», - заявил агентству Reuters 20-летний демонстрант, который попросил не называть его имени, показывая несколько пустых гильз.

Государственное телевидение сообщило, что RSF отрицает, что открыла огонь по демонстрантам.

Насилие произошло за несколько часов до того, как ПВС должен был встретиться с представителями зонтичной оппозиционной группы «Союз за свободы и перемены», чтобы попытаться выработать окончательную сделку на переходный период.

По мнению наблюдателей приостановка переговоров является «очень значительным событием», которое показывает «уровень напряженности между двумя сторонами».

«Заглядывая в будущее, между двумя сторонами возникает большая напряженность и множество проблем в попытке сформировать переходное правительство».