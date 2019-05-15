Туркменскому актеру официально разрешили носить бороду

Туркменский актер Анна Меляев получил в объединении «Туркменфильм» официальное разрешение на ношение бороды. Об этом 15 мая сообщило радио «Азаттык».

Фотография разрешения с печатью и подписью директора «Туркменфильма» Язмурада Шадурдыева появилась туркменских соцсетях 3 мая. Документ написан на туркменском языке, поэтому журналисты не сразу заметили его и перевели. В разрешении, датированном 28 января 2019 года, говорится, что Меляев участвует в съемках фильма на историческую тему по книге президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — Сердце Великого Шелкового пути».

Напомним, что в Туркменистане строго запрещено носить бороды мужчинам моложе 40 лет. Полиция периодически проводит рейды и задерживает молодых людей с бородами. Их заставляют бриться прямо в отделении.

Но в данном случае видимо даже туркменские власти понимают, что изображать предков туркмен выбритыми наголо будет слишком глупо и недостоверно. Чего не сделаешь ради искусства...

Впрочем, запрет на ношение бород не уникален, с ним можно столкнуться и в других странах Центральной Азии. Так, в Узбекистане власти неодобрительно относятся к бородатым артистам, хотя их выступления и не запрещены полностью. В Таджикистане недавно перестали выдавать загранпаспорта бородатым мужчинам моложе 60 лет. Борода вполне может стать причиной для задержания в Таджикистане, и актерам приходится получать специальную лицензию.

Ну а причина всех этих гонений на бороду очевидна — махровая исламофобия центральноазиатских режимов, которые ассоциируют ношение бороды с «радикальным исламизмом». Поэтому в этих странах носить бороду можно только если вы почтенный годами аксакал. Ну или хотя бы актер.