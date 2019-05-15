В канадском Эдмонтоне над мэрией поднимут крымскотатарский флаг

В канадском Эдмонтоне на здании городского муниципалитета 18 мая поднимут национальный флаг крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Конгресса украинцев Канады. Таким образом власти города выразят солидарность с крымскотатарским народом в День памяти жертв геноцида крымских татар.

Правозащитные мероприятия, в том числе показ фильма «Ее сердце» Ахтема Сеитаблаева о спасении крымскими татарами еврейских детей во Второй мировой войне, планируют начать в 14 часов по местному времени.

Сообщается, что в этот день в Эдмонтоне будет находиться ветеран крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.

И просто к слову, канадский город Эдмонтон это место, в котором находится мечеть Ар-Рашид (на фото), которая считается первой специально построенной мечетью в Канаде (1938), а возможно и в Северной Америке вообще. Причем архитектором ее был украинский эмигрант Майк Древот, использовавший традиционный украинский церковно-архитектурный стиль.