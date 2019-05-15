У проекта новой столицы Египта финансовые проблемы

Правительство Египта хочет начать управлять страной из новой столицы в пустыне с середины 2020 года, но проект стоимостью 58 миллиардов долларов изо всех сил пытается мобилизовать средства и должен преодолеть другие проблемы после ухода инвесторов, сообщает Reuters.

Рабочие спешат достроить основные районы нового города, чтобы заменить Каир, существующую столицу на Ниле, которая превратилась в урбанистического монстра с населением более 20 миллионов человек.

Проект, начатый в 2015 году Абдуль-Фаттахом ас-Сиси через год после того, как он был впервые избран президентом, направлен на то, чтобы предложить чистую и эффективную базу для правительства и финансовой индустрии, а также дома для не менее 6,5 миллионов человек.

Но проект, который также призван поднять экономику, омраченную политическими беспорядками после 2011 года, потерял ведущего инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов, и в настоящее время находится в ведении Министерства жилищного строительства и инженерного управления армии.

«Политическое руководство проявляет очень большой интерес к проекту», - сказал Reuters Ахмед Заки Абдин, генерал в отставке, возглавляющий компанию, которая строит новый город.

Но он добавил, что «крупный масштаб работы приводит к крупномасштабным проблемам», таким как поиск достаточного количества квалифицированной рабочей силы для подключения к «умному городу» (смарт-сити) и привлечение примерно 1 триллиона египетских фунтов (58 миллиардов долларов) на финансирование в ближайшие годы из продажи земли и других инвестиций.

«Нам нужно очень обширное финансирование, а у государства нет денег, чтобы дать мне», - сказал Абдин, добавив, что до сих пор около 20% инвестиций приходили из-за рубежа, в том числе до 4,5 миллиардов долларов из Китая.

Ожидается, что новый город, известный в настоящее время как Новая административная столица, в конечном итоге займет около 700 кв. Первый этап, охватывающий около 168 кв. км, будет состоять из министерств, жилых кварталов, дипломатического квартала и финансового района. Большая мечеть и собор, а также гостиница и конференц-центр уже построены.

С парками и зелеными аллеями город будет потреблять около 650 000 кубических метров воды в день из скудных водных ресурсов североафриканской нации.