Иран призывает к всеобщему референдуму на землях исторической Палестины

Иран во вторник призвал к проведению «референдума» на оккупированных палестинских территориях — с участием мусульман, христиан и евреев — для принятия решения о жизнеспособной системе управления, сообщает агентство Anadolu.

Обращение было сделано в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Ирана в ознаменование 71-й годовщины год палестинской Накбы.

Накба, что в переводе с арабского означает «катастрофа», это изгнание сотен тысяч палестинцев из их деревень в исторической Палестине в 1948 году, чтобы освободить место для нового государства Израиль.

«14 мая 1948 года на палестинской земле произошел один из самых болезненных инцидентов в истории Ислама и мира», - сказали в иранском министерстве.

За последние семь с лишним лет, добавили они, палестинцы не знали ни мира, ни спокойствия.

Министерство также призвало к проведению референдума, «чтобы определить тип их политической системы».

Стоит ли говорить, что более бесполезной и бессмысленной рекомендации чем "референдум" в Палестине тяжело представить?