В Судане армия и оппозиция договорились о трехлетнем переходном периоде

Военные лидеры Судана, захватившие власть в прошлом месяце через свержение Омара аль-Башира, договорились с оппозиционными группами о трехлетнем переходном периоде для передачи власти полностью гражданской администрации, объявил генерал.

Обращаясь к журналистам рано утром в среду, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта сказал, что окончательное соглашение о разделении власти, включая формирование следующего правящего органа - суверенного совета - будет подписано с протестным движением «Союз за свободу и перемены» в течение 24 часов.

«Мы договорились о переходном периоде в три года», - сказал Атта.

«Мы обещаем нашему народу, что соглашение будет полностью завершено в течение 24 часов таким образом, чтобы оно отвечало чаяниям людей», - добавил он.

Напомним, что тысячи протестующих уже несколько недель ведут сидячую забастовку возле здания штаба армии в столице страны Хартуме, требуя отстранения генералов армии, пришедших к власти после свержения Аль-Башира 11 апреля.

Армейские генералы изначально настаивали на двухлетнем переходном периоде, в то время как лидеры протеста хотели четыре года.

Атта также сказал, что в течение переходного периода парламент будет состоять из 300 членов, из которых 67 процентов будут принадлежать «Союзу за свободу и перемены», а остальные проценты - другим политическим группам.

Он добавил, что первые шесть месяцев переходного периода будут направлены на подписание мирных соглашений с повстанцами в военных зонах страны.

Остается еще главный вопрос — кто будет возглавлять этот переходный период, армия или оппозиционная коалиция? Дальнейшее развитие событий зависит от этого ключевого вопроса.