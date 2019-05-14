Дипломатический скандал на ифтаре у муфтия Киргизии

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар (вечернее разговение во время месяца Рамадан), организованный муфтиятом — Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК). Причиной стало присутствие на мероприятии представителя сообщества гюленистов, которое в Турции считается террористической организацией (FETÖ).

Издание «Фергана» сообщает, что ифтар проходил 8 мая в бишкекском ресторане «Дасмия». «Когда до разговения осталась пара минут, несмотря на уговоры, посол покинул зал», — рассказали представители муфтията. Перед уходом Фырат возмутился, что на ужин приглашен бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инан. Эта сеть, которая начала работать в Кыргызстане в 1992 году, и была основана Фетхуллахом Гюленом.

«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 миллионов, а вы меня ставите на одно место с террористом. Почему вы сюда приглашаете главу организации FETÖ? Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов», — заявил посол Турции.

Пресс-секретарь муфтията Максат Атабаев уточнил радио «Азаттык», что эти упреки были обращены к верховному муфтию Кыргызстана Максатбеку Токтомушеву. Видео выступления посла появилось в соцсетях.

Пресс-секретарь муфтията по этому поводу заявил, что «на ифтаре людей не делят», и заверил, что конфликт был исчерпан. «Все были приглашены. Возникло непонимание, но позже все решилось. Сейчас все хорошо», — заключили в муфтияте.

Женгиз Камил Фырат был назначен послом 12 января 2018 года и почти сразу же занялся искоренением гюленистской сети школ «Сапат». В сентябре он заявил, что их передадут в ведение турецкого фонда «Маариф», так как в свое время они были построены за счет турецких налогоплательщиков и при поддержке Турции.

Между тем МИД Турции поддержал своего посла и заявил, что в Турции очень серьезно подходят к борьбе с FETÖ. «Мы ожидаем, что не только официальные власти дружественных стран, но и их национальные институты деликатно отнесутся к этому вопросу», — говорится в заявлении министерства.

МИД Киргизии ситуацию до сих пор не прокомментировал.