Ингушского активиста Исмаила Нальгиева арестовали на два месяца — до 10 июля, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на его адвоката Андрея Сабинина.

"27 апреля Исмаил был объявлен в федеральный розыск, 8 мая – в международный. 8 мая вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, – рассказал юрист. – В этот же день Ессентукский горсуд изменил меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на территории РФ".

Напомним, что Исмаил Нальгиев был задержан в Минске 8 мая при попытке выехать в Европу, а уже 10 мая власти Беларуси решили выслать его в РФ. С 11 мая Нальгиев находится в ИВС Нальчика. От отказывается от показаний и не признает свою вину. По словам юриста, Нальгиев держит в тюрьме пост.

Сам Нальгиев связывает "задержание со своей активной деятельностью". По его словам, он был одним из тех, кто подавал заявку на проведение протестного митинга в Ингушетии 26 марта. При этом он отрицает свою причастность к каким-либо противоправным действиям.