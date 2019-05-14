Омара аль-Башира официально обвинили в убийствах протестующих

Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу было предъявлено обвинение в «подстрекательстве и участии» в убийствах протестующих во время массовых акций протеста, которые привели к окончанию его многолетнего правления.

Заявление генерального прокурора в понедельник содержало мало деталей о деле против Аль-Башира. «Омару аль-Баширу и другим предъявлены обвинения в подстрекательстве и участии в убийстве демонстрантов», - сказали в Генеральной прокуратуре.

Ранее в этом месяце генеральный прокурор постановил допросить Аль-Башира по обвинению в отмывании денег и финансировании «терроризма».

Сам Аль-Башир не давал никаких комментариев с момента его свержения и ареста 11 апреля. Сообщается, что бывший президент содержится в тюрьме строгого режима Кобар в Хартуме.

Хиба Морган из «Аль-Джазиры» говорит, что, по оценкам комитета врачей, силы безопасности убили не менее 100 человек с начала протестов в декабре прошлого года.

Прокуратура, в частности, указала на убийство Бабикера Абдул Хамида, 27-летнего доктора, который был убит 19 января, «когда он пытался оказать медицинскую помощь протестующим».

«Он был застрелен перед свидетелями».

Между тем, как раз в тот самый день, когда бывшему суданскому диктатору были выдвинуты обвинения в расстреле протестующих, суданские силы безопасности вновь открыли огонь боевыми патронами по демонстрантам.

По меньшей мере 10 человек были ранены в результате стрельбы поздно вечером в понедельник около митинга протеста в столице страны Хартуме. По словам местных врачей, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Выстрели прозвучали после того как силы безопасности и военизированные формирования столкнулись с демонстрантами, которые заблокировали дороги.

Огромные толпы людей остаются в лагере около здания генштаба в центре Хартума, пытаясь заставить военный совет, заменивший Аль-Башира, уступить власть.

Представитель военного совета генерал-лейтенант Шамс ад-Дин Кабаши заявил, что генералы встретились с лидерами протеста в понедельник и согласовали структуру переходных органов. Их состав будет рассмотрен на дальнейших переговорах через день, сказал он.