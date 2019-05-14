Восемь приятелей, которых силовики похитили, пытали, убили а тела сожгли

Слева направо: Ислам Магомедов, Пахрудин Махаев, Гашим Узданов, Шамиль Джамалутдинов из Каспийска, Шамиль Джамалутдинов из Хасавюрта, Госен Госенов, Камиль Джамалутдинов, Клыч Клычев

Осенью 2016 года в Дагестане в течение одной недели пропали восемь местных жителей, некоторых из них вооруженные люди похитили на глазах у свидетелей. Вскоре восемь человек были расстреляны во время спецоперации в соседней Чечне, а их тела сожжены. Генетические экспертизы показали их родство с семьями пропавших. Юлия Сугуева рассказывает, почему к похищениям могут быть причастны дагестанские силовики, родные не верят в смерть детей, а самих погибших, вероятно, вскоре ждет посмертный суд в Чечне.

– Обратно когда?

– Пока тут. Через час выедем, иншаАллах.

– Уже поздно.

– Понял.

– Спать надо вовремя.

Сообщение было отправлено в 00:18, дошло, но он не прочитал — Бурлият Махаева показывает последнюю переписку в WhatsApp с сыном Пахрудином, похищенным больше двух лет назад. Практически в одно время с ним пропали еще семеро молодых людей.