Режим Башара Асада создал пыточную сеть по всей Сирии — The New York Times

Правительство сирийского президента Башара Асада управляло сетью секретных пыточных центров по всей Сирии одновременно с развертыванием гражданской войны в стране, сообщает новый доклад.

The New York Times в своем длинном отчете обнаружил, что уровень задержания людей в стране все еще увеличивается, несмотря на военную победу Асада в кровавом конфликте, который продолжается уже девятый год.

В отчете несколько выживших людей поделились ужасными свидетельствами того, как они были арестованы и подвергнуты пыткам в ряде тюремных учреждений, находящихся под управлением сирийской разведки.

Выжившие - это всего лишь малая часть из нескольких сотен тысяч людей, которые, как полагают, прошли через секретную тюремную систему с момента начала восстания в Сирии в 2011 году.

Записки, отправленные главе военной разведки Сирии и полученные The New York Times, сообщают о гибели заключенных, а также показывают, как правительственные чиновники распределяют репрессии и обсуждают случаи смерти в заключении, сообщает NYT.

«Записки были подписаны высокопоставленными сотрудниками службы безопасности, в том числе членами Центрального комитета по управлению кризисами, который подчиняется непосредственно Асаду», - сообщает NYT.

Точное число гражданских лиц, содержащихся в этих тюрьмах, неизвестно, но, по данным Сирийской сети по правам человека, около 128 000 сирийцев считаются задержанными или умершими.

В результате пыток погибло около 14 000 человек. Свидетели, прошедшие через эту нечеловеческую систему, рассказывают о разнообразных методах пыток, в том числе о регулярных избиениях, подвешивании за запястья, ударами электричеством, изнасилованиях и других формах сексуального насилия.

Другие методы заставляют заключенных «вести себя как животные» и «избивать или убивать друг друга».

Методы рутинных пыток использовались в качестве инструмента для подавления оппозиции и инакомыслия, и, согласно NYT, были «критически важны» для военного успеха Асада в Сирии.

Хотя режим Асада отрицает, что он совершает систематические преступление, недавно он все же признал смерть сотен заключенных, выдав свидетельства о смерти или «внеся их в список погибших» в регистрационных заметках.

NYT заявила, что миллионы родственников пропавших без вести задержанных продолжают жить в «социальном и психологическом подвешенном состоянии».

«Без свидетельств о смерти предполагаемые вдовы не могут вступать в повторный брак. Дети не могут получить наследство», - говорится в отчете.

В прошлом году группа Организации Объединенных Наций заявила, что условия содержания в тюрьмах, где заключенным, которыми набиты крошечные камеры, часто отказывают в воде, чистой пище, одеялах и одежде, представляют собой «истребление».

NYT также сообщила, что отсутствие медицинской помощи и плохие гигиенические условия унесли жизни многих заключенных. NYT заявила, что лица, переведенные в военный госпиталь, также не находятся в безопасности, поскольку многие из них были подвергнуты пыткам и убиты сотрудниками.

По данным Сирийской сети по правам человека, задержания силами режима составляют около 90 процентов всех случаев исчезновения людей в Сирии - эта цифра значительно выше, чем число людей, задержанных боевиками ИГИЛ*, говорит NYT.

Пока Асад и его помощники остаются у власти, растущее движение пытается искать справедливости через европейские суды. Французская и германская прокуратуры арестовали трех бывших сотрудников службы безопасности, сообщает NYT, и выдали ордера на арест отдельных лиц, включая главу национальной безопасности Сирии Али Мамлюка.

Сегодня около шести миллионов сирийских беженцев сбежали от войны в Сирии. Но даже с приближением к концу войны многие боятся преследований по возвращении и высказывают свою потребность в процессе безопасного возвращения, за которым должна наблюдать ООН.

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