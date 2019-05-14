Молитва американского имама в конгрессе США вызвала гнев исламофобов

В Палате представителей конгресса США 9 мая прошло не самое рядовое событие. В качестве приглашенного капеллана, открывающего молитвой дневную сессию, выступил имам Омар Сулейман из Института исламских исследований «Якын», базирующегося в Ирвинге, Техас. Его пригласила член палаты представителей демократка Эдди Бернис Джонсон. Молитва Омара Сулеймана содержала общие мотивы — за мир, единство, справедливость.

«Дай нам стоять за истину, независимо от того, кто за или против», - взывал он в молитве. «И за справедливость, независимо от того, кто за или против. И за надежду, какие бы препятствия ни стояли впереди».

Не успел Сулейман закончить свое короткое дуа, как тут же посыпались истеричные сообщения в соцсетях в адрес как Сулеймана, так и Нэнси Пелоси (спикера Палаты представителей) за то, что позволила ему открыть молитвой заседание конгресса. Так республиканский конгрессмен Ли Зелдин из Нью-Йорка настрочил гневно следующее:

«Совершенно неприемлемо, что Нэнси Пелоси дала Омару Сулейману вчера совершить вступительную молитву в Палате. Он сравнивает Израиль с нацистами и называет их террористами, поддерживает «Братьев-мусульман», подстрекает к насилию, призывает к палестинской интифаде и прекращению сионизма и т. д. Плохой призыв».

Отметим, к слову, что с легкой руки нью-йоркского конгрессмена последующие сообщения, включая русскоязычные (ибо никого так не волнует «исламофилия» американских демократов как махровых русскоязычных исламофобов) сообщали, что Омар Сулейман в конгрессе «молился вместе с демократами за Третью Интифаду (!), сравнил израильский Цахаль с нацистами и возжелал скорейшего конца сионизма, назвав сионистов "врагами Бога». И это несмотря на то, что и видео с молитвой, и текст самой молитвы легко доступны в сети.

За комментариями конгрессмена Зелдина последовал залп статей из The Jerusalem Post, правого сайта Breitbart и ряда еще более мутных новостных сайтов, вроде Ohio Star, которые сообщали о «воинственном антисемитизме» Омара Сулеймана.

Между тем, кто такой Омар Сулейман? Это американский мусульманский ученый и общественный активист. Его родители были палестинскими беженцами, так что его отношение к вопросу оккупированной Палестины очевидно, хотя сам он родился в США.

Но кроме того Омар Сулейман еще и профессор исламских исследований в Южном методистском университете в Далласе. Этот исследовательский университет, основанный более 100 лет назад методистской епископальной церковью на Юге, входит в сотню лучших университетов США — его выпускниками были например бывшая первая леди США Лора Буш и бывшая директор по коммуникациям Белого дома в администрации Дональда Трампа Хоуп Хикс, а также целый ряд сенаторов, губернаторов штатов, прокуроров, конгрессменов, дипломатов и т.д. Неожиданно для «исламского экстремиста», не правда ли?

Да и пригласила его вовсе не Ильхан Омар или Рашида Тлайб, как опять же поспешили рассказать правые, а Эдди Бернис Джонсон, еще одна выпускница Южного методистского университета и нынешняя глава Комитета Палаты представителей по науке и космонавтике.

Широкую известность Омар Сулейман приобрел после того, как возглавил мусульманскую кампанию помощь пострадавшим в Новом Орлеане в результате разрушительного урагана «Катрина» в 2005 году, и был отмечен за свою общественную деятельность мэром и городским советом Нового Орлеана.

Помимо этого, Сулейман постоянно вовлечен в т. н. межконфессиональный диалог и находится в тесном общении с еврейскими и христианскими общинами Далласа. Всего несколько лет назад он также стоял на одной сцене с Бараком Обамой и Джорджем Бушем, во время молитвы за пятерых убитых полицейских офицеров в Далласе. В 2017 он выпустил совместно видео с пастором Эндрю Стокером из методистской церкви Далласа, которое называлось «Имам, пастор и мечта». В этом видео Сулейман призывал к единству мусульман и христиан в США и во всем мире, после чего в марте 2017 года ИГИЛ* внесло его в списки «имамов-вероотступников» и призвало к его убийству.

Это не весь послужной список Омара Сулеймана (отдельно еще можно было бы упомянуть помощь сирийским беженцам), но все это мы рассказали, чтобы показать, что Омар Сулейман это яркий пример максимально возможной интеграции мусульманского лидера в американское общество. Так в чем же проблема у всех этих крикливых «правых»? А проблема просто в публичном появлении любых мусульманских лидеров, какими бы умеренными и интегрированными они ни были. «Имам в конгрессе» — этого на самом деле достаточно, а вся риторика про антисемитизм и нелюбовь к Израилю, в которых можно легко обвинить любого нормального мусульманина, осуждающего израильскую оккупацию Палестины, служит лишь прикрытием для более явных антиисламских убеждений.

Омар Сулейман получил широкую поддержку со стороны как мусульман, так и прочих организаций и публичных фигур, со многими из которых он давно сотрудничал. Сам же он в статье, написанной в ответ на обвинения, подытожил следующее:

«Когда политик, который ничего не знает обо мне, возглавляет атаку в попытках ложно представить меня, разумеется, бросаясь таким исламофобским приемом как «сторонник Братьев-мусульман», чтобы заставить меня казаться особенно страшным, важно спросить, почему я внезапно сейчас стал целью этой клеветы, а не до этого в других подобных ситуациях. Выдержал бы религиозный лидер из любого другого сообщества такой же контроль всех своих старых твитов и проповедей? Справедливо ли игнорировать свидетельство множества избранных должностных лиц, лидеров конфессий и сообществ, которые знают меня лично, потому что некоторые веб-сайты публикуют ложные характеристики, чтобы гарантировать, что мне никогда больше не предоставят такую платформу? Какое послание это шлет американской мусульманской общине?...

Эта ненависть стремится заставить замолчать, устрашить и запугать американских мусульманских лидеров. Она также стремится сломать решительные союзы, которые были сформированы, чтобы бросить ей вызов».

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