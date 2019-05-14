На Шри-Ланке развернулось анти-мусульманское насилие

Шри-Ланка ввела общенациональный комендантский час на ночь после самой страшной межконфессиональной вспышки насилия после терактов 21 апреля.

По сообщениям, в понедельник на Шри-Ланке был убит мужчина-мусульманин, что сделало его первой жертвой новой жестокой реакции на пасхальные нападения.

45-летний мужчина скончался вскоре после поступления в больницу в районе Путталам во время антимусульманских беспорядков, сообщила полиция агентству AFP.

Полиция ввела комендантский час по всему острову с 9 вечера по местному времени (15:30 по Гринвичу) до 4 утра, говорится в заявлении полиции.

Чиновники сообщили AFP, что комендантский час был направлен на предотвращение эскалации насилия после второго дня антимусульманских беспорядков в стране.

Ранее комендантский час ограничивался конкретными районами, в которых совершались нападения, в том числе районами Путталам, Курунегала и Гампхала вблизи Коломбо.

Жители мусульманских районов северо-западной провинции заявили, что в понедельник толпы напали на мечети и повредили принадлежащие мусульманам магазины в течение второго дня.

«Есть сотни участников беспорядков, полиция и армия просто наблюдают. Они сожгли наши мечети и разбили много магазинов, принадлежащих мусульманам», - сказал агентству Reuters один из жителей, попросивший не называть его имени. «Когда мы пытаемся выйти из нашего дома, полиция говорит нам оставаться внутри».

Полиция также сообщила, что были случаи, когда толпа бросала камни, поджигалиа мотоциклы и автомобили, принадлежащие мусульманам.

«Несколько магазинов подверглись нападению», - сказал высокопоставленный сотрудник полиции AFP. «Когда толпа пыталась атаковать мечети, мы открывали огонь и использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать их».

Наблюдатели отмечают, что власти все же изо всех сил пытаются сдержать насилие. Шри-Ланка также временно запретила некоторые социальные сети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp, после того, как публикация вызвала антимусульманские беспорядки в нескольких городах.

В воскресенье христианские группы бросали камни в мечети и принадлежащие мусульманам магазины в северо-западном городе Чилау с христианским большинством, из-за сообщения в Facebook, сообщает полиция.

«Не смейся больше, 1 день и ты будешь плакать» - был опубликован Facebook комментарий мусульманского лавочника, и местные христиане восприняли это как предупреждение о надвигающейся атаке.

Толпа разгромила его магазин и разорила близлежащую мечеть, побудив силы безопасности открыть огонь, чтобы разогнать толпу.

Власти заявили, что арестовали автора сообщения, которого назвали 38-летним Абдул Хамидом Мохамедом Хасмаром, а также группу мужчин в соседнем районе Курунегала за то, что они якобы напали на принадлежащие мусульманам предприятия.

Напомним, что мусульмане составляют около 10 процентов населения Шри-Ланки, а христиане - около 7,6 процента. Большинство населения — буддисты, и несмотря на периодическое насилие буддистских фанатиков по отношению к христианам, смелости, чтобы громить храмы и бизнес буддистов у местных христиан пока не наблюдалось.

Зато, как сообщает правозащитная организация Amnesty International, наблюдается «тревожная тенденция нападений на мусульманскую общину Шри-Ланки».

Основная часть исламских ученых страны, Всецейлонский Джамийатуль-Улама (ACJU), говорит, что к мусульманам возросло подозрение.

«Мы призываем членов мусульманских общин быть более терпеливыми и следить за вашими действиями и избегать ненужных публикаций или размещения в социальных сетях», - заявляет ACJU.