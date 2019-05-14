Google удалил из своего магазина мусульманское приложение с фатвами

Google удалил приложение из своего интернет-магазина после того, как издание The Sunday Times сообщило, что оно якобы содержит антисемитскую риторику. Приложение Euro Fatwa, запущенное в прошлом месяце Европейским советом по фетве и исследованиям (ECFR), расположенным в Дублине, считается руководством для мусульман, живущих в Европе.

Введение в приложение было написано Юсуфом аль-Карадави, который считается духовным лидером Братьев-мусульман*.

Вне зависимости от отношения к личности и взглядам Аль-Карадави интересно, что жалобами Google одновременно закидали как махровые исламофобы так и их саудовско-эмиратовские коллеги. Эмиратовское издание The National в статье об удалении приложения приводит примеры «экстремизма» Аль-Карадави (заодно конечно же упоминая его связь с катарским эмиром):

«Я думаю, что Ислам покорит Европу, не прибегая к мечу или борьбе», - заявил Аль-Карадави по катарскому телевидению в 2007 году.

«Европа находится в ничтожном положении материализма, философии распущенности и аморальных соображений, которые правят миром, - соображений личного интереса и потворства своим желаниям».

«Давно пора проснуться и найти выход из этого, и она не найдет спасателя или спасательной шлюпки, кроме Ислама».

Судя по «экстремистским» цитатам из приложения, которые приводят в соцсетях, Euro Fatwa была заблокирована в Google Store просто за исламский (и шире религиозный), а не экстремистский взгляд. Так что, повторим снова, тенденция это крайне опасная вне зависимости от отношения к Аль-Карадави и Братьям-мусульманам.

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