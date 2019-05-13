"Подарок" ко дню депортации: концерт в крымском медресе

Очередная демонстрация того, как в аннексированном Крыму относятся к историческому и духовному наследию крымских татар, будет доступна 18 мая — в день памяти жертв депортации крымских татар.

Как наверняка известно многим читателям 18 мая проходит международная акция «Ночь музеев». Суть акции в том, что в ночь с 18 на 19 мая открывают свои двери музеи, которые можно бесплатно посетить. Акция на самом деле очень полезная и похвальная, особенно там, где входные билеты как правило стоят дорого. Многие музеи и галереи не только открывают бесплатный вход для посетителей, но также устраивают специальную развлекательную программу, чтобы гости могли погрузиться в музейный мир и узнать что-то действительно новое.

Свои двери 18 мая откроет и знаменитое крымское медресе Зынджирлы в старом районе Бахчисарая. Но нет, не для того, чтобы посетители узнали что-то новое о том, чему это медресе было посвящено, а именно получению и распространению исламских знаний в Крымском ханстве. Там пройдет концерт камерного оркестра Крымской государственной филармонии, который исполнит произведения Моцарта, Чайковского, Глинки.

Итак, оцените издевательство над религиозными и национальными чувствами крымских татар. Зынджирли-медресе это единственное уцелевшее в советский период историческое медресе в Крыму, оно было построено еще в 1500 году (раньше, чем любое учебное заведение в России) ханом Менгли-Гераем. И в Украине и в России медресе считается памятником культурного наследия на национальном (федеральном) уровне. Для крымских мусульман же это памятник духовной культуры, сердце крымскотатарской исламской учености, место, где воспитывались поколения ученых шейхов и фукаха, некоторые из которых стали широко известны во всем исламском мире.

Не будем сейчас мечтать о том, чтобы медресе вернули исламской общине (хотя об этом недавно говорил крымский вице-премьер Руслан Бальбек), но еще можно было бы понять, если бы в «Ночь музеев» в медресе организовали, например, конкурс чтецов Корана. Или выставку, связанную с историей Ислама в Крыму, как это происходит в музеях Турции, которые кстати тоже открыты в эту ночь. В конце концов, такое мероприятие вполне бы соответствовало духу месяца Рамадан.

Однако, для организаторов мероприятия, для Министерства культуры РФ и руководства Бахчисарайского историко-культурного заповедника медресе это всего лишь хайповое старинное здание с хорошее акустикой. Отношение исламского фикха к такого рода музыке, как и понятию вакфа, понятное дело в принципе никого из этих товарищей не волнует, но мы можем представить себе, чтобы случилось бы, если бы в стенах православного храма провели бы рэп-вечеринку. А это примерно тоже.

К особому месту добавим особое время — во-первых Рамадан, во-вторых день памяти о депортации крымских татар. То есть, пока верующие крымские татары будут совершать свой ифтар и делать дуа за насильственно изгнанных предков, в стенах медресе (!) будут слушать Чайковского и Глинку. Впрочем, медресе не привыкать, там периодически устраивает свои концерты хор «Таврический благовест»...