Египет посадит к 2022 году 100 миллионов оливковых деревьев

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта недавно объявило о своем амбициозном плане посадить 100 миллионов оливковых деревьев к 2022 году, предложив инвесторам множество земельных участков. Хотя Египет является вторым по величине экспортером столовых оливок в мире, правительство в настоящее время борется изо всех сил, чтобы увеличить производство оливкового масла, учитывая, что Египет является основным импортером оливкового масла.

23 апреля министр сельского хозяйства Иззаддин Абу Стейт объявил о стратегии Египта по увеличению продуктивности сортов масла в ближайшие годы с основной целью добычи оливкового масла. Абу Стейт, который также является президентом Международного совета по оливкам (МОК), заявил, что страна выделит больше участков для выращивания сортов оливок.

Эти участки включают 10 000 акров в Верхнем Египте на западе Миньи и 25 000 акров в Матрухе и оазисах в Западной пустыне. В эти земли могут инвестировать как египетские, так и иностранные инвесторы. Между тем, по словам министра, правительство предложит 10 000 акров в районе Эль-Тур на юге Синайского полуострова только для египетских инвесторов. До сих пор распределение земель еще не проводилось.

Заявление Абу Стейта прозвучало во время международного симпозиума, организованного Египтом в координации с МОК, об инвестиционных возможностях в оливковом секторе.

В своем выступлении Абу Стейт отметил, что площадь, засеянная оливками в Египте, увеличилась с 5000 акров в конце 1970-х годов до более 100 000 акров в конце 1990-х годов. В 2000 году она достигла примерно 108 000 акров, а сейчас уже занимает более 240 000 акров.

Глава Синдиката египетских фермеров Хусейн Абу Саддам сказал, что план правительства по выращиванию 100 миллионов оливковых деревьев означает, что свое оливковое дерево будет у каждого гражданина страны.

«Этот шаг неизбежен. Мы импортируем 98% потребности в оливковом масле, хотя оливковое дерево является наиболее подходящим деревом для выращивания в стране, поскольку его можно сажать в разных типах почвы и не потреблять большое количество воды», Абу Саддам спорил.