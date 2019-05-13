«Сделка века» предполагает минимум израильских уступок

Согласно плану США, известному как «сделка века», израильские военные должны будут сохранять контроль над поселениями, долиной реки Иордан и границами в течение пяти лет, пока продолжаются переговоры об окончательном статусе, сообщает Middle East Eye со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата.

План, описанный чиновником, укрепит статус-кво между израильтянами и палестинцами, и единственная уступка, о которой попросят израильтян, - это заморозить строительство поселений в центре Западного берега в течение первоначального пятилетнего периода.

Среди самой подробной информации о «сделке века», опубликованной до сих пор, сообщается, что согласно плану Газа будет находиться под контролем Палестинской автономии (ПА), и ожидается, что ХАМАС передаст свое оружие ПА, которая продолжит сотрудничать с Израилем в области безопасности.

Пока неясно, что произойдет в конце этого пятилетнего периода или каковы будут последствия, если ХАМАС откажется передать свое оружие ПА.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, потому что он не был уполномочен говорить о проблеме со СМИ, сказал, что сделка должна быть «видением», а не подробным планом, и роль американской стороны будет в качестве «посредника», а арбитра.

«Это зависит от сторон. У них может быть два государства, одно государство, конфедерация, федерация или как они это называют», - сказал он.

Условия спорной сделки, которая была предметом постоянных спекуляций и утечек, теперь, как ожидается, будут опубликованы в следующем месяце.

Американский дипломат также сказал:

Старый город Иерусалима будет признан израильским, а палестинцы будут иметь доступ только к святым местам. Еврейские поселения и общины в городе также будут считаться израильскими, но палестинские кварталы будут частью палестинского образования.



Хотя строительство израильских поселений на Западном берегу будет заморожено на пять лет, Израиль может продолжить строительство поселений в районах, которые, как ожидается, станут частью Израиля, в рамках окончательной сделки. Поселенцам с Западного берега будет предоставлен выбор после окончательной сделки - остаться или уехать.



Основной частью плана будет экономика, и администрация США ищет крупные суммы пожертвований для финансирования мирного соглашения. Предполагаемые доноры включают страны Персидского залива, США, ЕС, Японию и Китай.



План также создаст региональный зонтик для мирного процесса, который включает арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет, Иордания и другие.



Вопрос поселений, долины реки Иордан, границ и беженцев будет обсуждаться в ходе переговоров об окончательном статусе.

«План не отвечает на 100 процентов требованиям обеих сторон, это что-то посередине», сказал дипломат.

Между тем один только призрак сделки вызвал ожесточенную реакцию со стороны палестинских лидеров, которые ожидают, что это только укрепит израильский контроль и навсегда закроет дверь для права на возвращение беженцев и суверенитета Палестины.

И хотя американский дипломат заявил, что страны региона должны были стать донорами, поддерживающими элементы плана, эта сделка, скорее всего будет отвергнута арабскими государствами вместе с палестинцами, что может поддержать утверждение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который долгое время заявляет, что у него нет партнера по миру.

Палестинские официальные лица, проинформированные о плане, сообщили на прошлой неделе, что США стремятся превратить Западный берег в израильский военный протекторат, подобный тем, что были в африканских странах в ХХ веке до их независимости.

В минувшую среду премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Штайех отверг эту сделку как «израильский план, написанный американскими руками», который дал бы Израилю «свободу действий для аннексии большей части Западного берега под предлогом «безопасности».

Штайех, выступая перед членами академической делегации США, посетившей Рамаллах, сказал, что администрация Трампа оказывает давление на палестинцев, думая, что они могут быть вынуждены принять план, но это не сработает.

«Политика вымогательства со стороны администрации Трампа, будь то закрытие офиса ООП или переезд посольства США в Иерусалим и истощение финансовых ресурсов БАПОР и палестинского правительства, не заставит нас сдаться и принять сделку», - сказал Штайех.

Палестинцы, по его словам, не примут план, если он не включает независимое государство с границей 1967 года со столицей в Иерусалиме.

«Если «сделка века» не включает Иерусалим, границы и законные права палестинского народа, почему мы должны их принимать?», сказал он.

Напомним, что ранее израильская газета «Исраэль хайом» также опубликовала главные пункты сделки. Во многом они совпадают с тем, о чем сообщает MEE, хотя есть некоторые отличия. Например, оружие ХАМАС должен передать не ПА, а Египту.