Власти Ирана готовят свой народ к худшему

Президент Ирана Хасан Рухани призвал к объединению всех иранских политических группировок для преодоления условий, которые, по его словам, могут быть более жесткими, чем те, что испытал Иран во время войны с Ираком в 1980-х годах.

В то время как Иран сталкивается с ужесточением санкций США, Рухани заявил в субботу, что его страна находится под беспрецедентным давлением, сравнимым с тем, когда армия Саддама Хусейна вторглась в Иран в 1980 году, что вызвало восемь лет интенсивных боевых действий и экономических проблем.

«Сегодня нельзя сказать, являются ли условия лучше или хуже, чем военный период (1980-88), но во время войны у нас не было проблем с нашими банками, продажами нефти или импортом и экспортом, и были только санкции на покупку оружия» - цитирует государственное агентство ИРНА слова Рухани.

«Давление со стороны врагов - это беспрецедентная война в истории нашей исламской революции ... но я не отчаиваюсь, надеюсь на будущее и верю, что мы сможем преодолеть эти сложные условия, если будем едины», - сказал Рухани.

Сторонники жесткой линии ранее раскритиковали Рухани после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году с мировыми державами, и ввел санкции в прошлом году.

Президента Ирана также оставили некоторые из его умеренных союзников.

Комментарии Рухани прозвучали после того, как командующий КСИР заявил в воскресенье на парламентской сессии, что США начали психологическую войну в регионе, говорит пресс-секретарь парламента.

«Командующий Салями, уделив внимание ситуации в регионе, представил анализ того, как американцы начали психологическую войну, потому что приход и уход их вооруженных сил - это нормальное дело», - заявил представитель парламентского руководства Бехруз Немати.

Генерал-майор Хоссейн Салами был назначен главой КСИР в прошлом месяце.

Напомним, что американские военные отправили дополнительные вооруженные силы и военную технику, включая авианосец, бомбардировщики B-52 и батарею ПРО "Патриот", на Ближний Восток, чтобы противостоять тому, что, по словам американских чиновников, является "явным свидетельством" угроз со стороны Ирана.

При этом Вашингтон не предоставил подробностей о характере угрозы со стороны Тегерана.

Амирали Гаджизаде, глава аэрокосмического подразделения КСИР, заявил, что военное присутствие США было "возможностью", по данным иранского студенческого информационного агентства (ISNA).

«Авианосец, на котором находятся как минимум 40-50 самолетов и 6000 военнослужащих, был серьезной угрозой для нас в прошлом, но сейчас ... угрозы превратились в новые возможности», - сказал он, добавив: «Если [ американцы] сделают шаг, мы будем бить их по голове».

Между тем, Илан Голдберг, аналитик Центра новой американской безопасности, призвал СМИ «прекратить предвосхищать возможную войну с Ираном», заявив, что «развертывание США далеко от масштабного изменения игры».

Голдберг, который ранее работал на Пентагон, добавил, что развертывание «все еще не близко» даже к тому, что США имели в регионе в разгар кампании против ИГИЛ*.

В пятницу КСИР отклонили приглашение Трампа, в котором он призвал лидеров Ирана поговорить с ним об отказе от ядерной программы.

Трамп сделал предложение, сказав, что не может исключить военную конфронтацию. Но Ядолла Джавани, заместитель главы КСИР по политическим вопросам, сказал, что США "ненадежны".

В тот же день CNN сообщил, что Белый дом передал номер телефона Швейцарии для связи с Трампом в случае, если иранские чиновники захотят провести переговоры.

Посольство Швейцарии в Тегеране представляет интересы США в Исламской Республике.

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