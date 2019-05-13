К лондонскому мэру Садик Хану приставили постоянную охрану

Британская полиция теперь будет круглосуточно охранять мэра Лондона, пакистанца по происхождению, Садика Хана.

Как сообщают британские СМИ, после референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Брекзит) в июне 2016 года Хан начал получать все больше сообщений с угрозами физической расправы.

Только за последние три месяца Хан, известный как сторонник сохранения членства Великобритании в ЕС, получил в социальных сетях 237 сообщений с угрозами.

«Этим людям не удастся меня запугать. Тем не менее, нельзя скрыть и тот факт, что мои родные обеспокоены», - сказал Хан.

Как сообщается, помимо Хана, из-за кризиса с Brexit сообщения с угрозами физической расправы регулярно получают десятки британских депутатов.

Хан стал мэром Лондона в мае 2016 года и повсеместно считается первым мусульманином на этом посту. Его имя входит в список лиц, которым угрожают атаки ультраправых и антиисламских группировок.

Забавно, что социально-политические взгляды Садик Хана, члена Лейбористской партии, заставляют многих мусульман сильно сомневаться в том, что Хан вообще является мусульманином. Но под волну исламофобской ненависти он попадает также как и строгие консервативные мусульмане.