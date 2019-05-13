ОАЭ сообщили об "операциях саботажа" на четырех танкерах у своих берегов

Четыре коммерческих судна подверглись "операциям саботажа" вблизи территориальных вод Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило в воскресенье министерство иностранных дел ОАЭ через государственное агентство новостей WAM.

«Четыре коммерческих гражданских торговых судна из разных стран этим утром подверглись актам саботажа» у восточного побережья ОАЭ, говорится в заявлении министерства иностранных дел, цитируемом AFP. «Применение диверсионных операций к коммерческим судам и угроза жизни их экипажам считаются опасным происшествием», говорится в заявлении министерства.

При этом не сообщалось никаких подробностей о характере саботажа и не были идентифицированы суда, кроме того, что они были из разных стран (позже стало известно, что два судна были из Саудовской Аравии). Сообщалось лишь, что инцидент не привел к разливам нефти.

В заявлении не говорилось, кто осуществил операции, и не упоминался Иран, несмотря на обострение напряженности в регионе после того, как военные США направили свои силы, в том числе авианосец, на Ближний Восток.

Высокопоставленный иранский законодатель заявил, что взрывы возле порта Фуджейры показали, что безопасность стран Персидского залива хрупка, сообщает Reuters.

«Взрывы Фуджейры показали, что безопасность на юге Персидского залива подобна стеклу», - написал в своем Твиттере глава комитета национальной безопасности парламента Хешматолла Фалахатпишех.

Ранее правительство Фуджейры в своем твиттере опровергло сообщения средств массовой информации о взрывах в порту Фуджейры и сообщило, что объект работает нормально.

В заявлении не указываются средства массовой информации, которые публиковали эти сообщения, но на веб-сайте иранского телевидения Press TV цитируется ливанская телекомпания Mayadeen, которая заявила, что в порту было совершено нападение на семь танкеров.

В заявлении министерства также отрицается, что в порту произошел какой-либо инцидент. Там сказано, что ОАЭ приняли все необходимые меры и начали расследование в координации с международными властями.

Инцидент произошел недалеко от эмирата Фуджейра в ОАЭ, говорится в сообщении, одного из крупнейших в мире бункеровочных узлов, который находится недалеко от Ормузского пролива. По словам Reuters, пролив является жизненно важным коридором для нефти и природного газа на мировом энергетическом рынке.

Ормузский пролив соединяет залив с Индийским океаном. Иран находится на севере, а ОАЭ и Оман - на юге. Bloomberg News сообщает, что это единственный важнейший водный путь для мировой торговли сырой нефтью, через который танкеры ежедневно перевозят около 17,5 миллионов баррелей. Это равно примерно 40 процентам всей нефти, которую продают на международном рынке.

Воскресный инцидент произошел после того, как Морская администрация США, подразделение Министерства транспорта США, предупредила в четверг, что Иран может напасть на коммерческие морские перевозки.

«С начала мая существует повышенная вероятность того, что Иран и / или его региональные представители могут принять меры против интересов США и партнеров, включая инфраструктуру нефтедобычи, после недавней угрозы закрытия Ормузского пролива», - говорится в предупреждении.

«Иран или его прокси могут отреагировать на коммерческие суда, включая нефтяные танкеры, или военные корабли США в Красном море, проливе Баб-эль-Мандеб или Персидском заливе».

В воскресенье агентство выпустило новое предупреждение для моряков о предполагаемой диверсии, подчеркнув, что «инцидент не был подтвержден».