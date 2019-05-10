Крымскому политзаключенному не оказывают помощь в ростовской тюрьме

У задержанного во время массовых обысков в Крыму активиста Сервета Газиева ухудшилось состояние здоровья. Сейчас он находится в СИЗО Ростова-на-Дону, где ему не оказывают медицинскую помощь, сообщает крымскотатарский канал ATR со ссылкой на адвоката Александра Стасюка.

Газиев рассказал адвокату, что испытывает постоянные боли в животе и "жжение" в сердце. При этом ему дают только обезболивающие лекарства. Активист дважды просил руководство СИЗО назначить ему медицинское обследование, но ответа не получил.

Адвокат Стасюк подал ходатайство о срочном медобследовании своего подзащитного во ФСИН, медсанчасть и уполномоченному по правам человека Ростовской области.

Сервет Газиев — самый старший из задержанных 27 марта крымских татар. В этом году ему исполняется 60 лет.

Напомним, что в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир»*. Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей. 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.

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