В Севастополе разбили памятник крымским татарам, погибшим в годы войны

В селе Орловка Нахимовского района Севастополя неизвестные разбили мемориальные плиты, которые три дня назад были устновлены в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах.

Как сообщила крымская журналистка Айше Шулакова в Фейсбуке, на плитах были перечислены 57 имен крымских татар.

«Три дня назад я была на торжественном открытии этих мемориальных плит в Мамашае (Орловка) под Севастополем. 63 имени. Из них 57 крымские татары. Вы бы видели радость и слёзы на глазах у жителей этого села. Потомков, чьи имена высечены на граните. Они столько лет добивались справедливости. На собственные средства установили плиты. В результате, накануне Дня Победы, вандалы осквернили память воинов, отдавших жизнь за мирное небо над головой. Это просто нелюди. Уверена, что это сделали подростки. Вина на их родителях, которые брызжут желчью и воспитывают детей в ненависти к другим народам.»

Портал Crimean Tatars сообщает, что 6 мая в Орловке был обновлен стоявший здесь с 60-х годов памятник героям войны.

«Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского. А ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая (крымскотатарское название Орловки), среди которых 57 – крымские татары», – говорится в сообщении.

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова этот памятник был уничтожен по одной единственной причине:

«Они не могли не разрушить памятник, начисто опровергающий их мифы и их монополию на победу... Памятник в первоначальном виде тут стоял еще с 1960-х годов, на нем долгие годы были высечены всего 6 фамилий погибших, среди которых – ни одной крымскотататарской. А ведь это село до 18 мая 1944 года практически было моноэтническим, крымскотатарским», – написал Чубаров.

По его словам, увековечению имен погибших «предшествовала кропотливая работа энтузиастов, родных погибших и умерших героев, приложивших усилия, чтобы подтвердить каждую фамилию архивными документами, справками из военных комиссариатов, свидетельствами очевидцев».