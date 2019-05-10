Конец пропагандиста чеченской войны

Вчера в Москве в возрасте 59 лет погиб известный журналист Сергей Доренко. Находясь на мотоцикле, он не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение, как заявили сегодня врачи - от разрыва сердца.

Для совсем молодого поколения наших читателей Доренко - это просто известный журналист. Однако те, кто постарше, хорошо помнят, что именно этот информационный спецназовец Бориса Березовского в 1999 году обеспечивал уничтожение оппозиции дряхлеющему президенту Борису Ельцину и передачу власти от него никому неизвестному тогда преемнику - председателю правительства Владимиру Путину. Основным инструментом чего стала Вторая Чеченская война, которая отвлекла внимание общества от системных проблем в экономике и государственном управлении на "маленькую победоносную кампанию", раздувшую никому неизвестного чекиста до масштабов "спасителя Отечества".

Вот, например, один из репортажей Доренко тех времен из Чечни, разбомбленного в руины центра Грозного.

Имея уже достаточно информации и о последующем развитии событий, да и о тех событиях, что описывает Доренко, нельзя не поразиться нагромождению пропагандистских штампов в одном материале. Тут и сказки о полностью разгромленном сопротивлении повстанцев, которое будет продолжаться полным ходом еще лет десять после этого, и утверждения о том, что боевые действия практически не затронули мирных жителей, и страшилки о целых подразделениях наемников из Прибалтики и Западной Украины, сражающихся против федеральных сил. При этом в языке Доренко слово "чеченцы" недвусмысленно используется как синоним слова "враги", а основным рефреном его материала идет: зря закончили первую чеченскую войну (а не начинали ее), а эту уже надо "вести до конца". А также обсуждение планов на будущее - что делать с теми, кто воевал против России, высылать ли их на Соловки, сажать ли в резервации, как выявлять "предателей" в самой России и т.д.

При этом уже через 13 лет после своего шапкозакидательского репортажа, после взрывов в Москве Доренко снова констатирует, что "враг не разбит".

Какой же он вывод делает из этого? Может быть, что у этой проблемы нет военного решения и надо искать политическое? Нет, он снова призывает к войне с "чеченцами", более того, расширяя понятие коллективного врага уже до "Северного Кавказа".

"Мы просто знаем, что в нашей стране есть регион, несущий смерть в русские города... Я не вижу, почему Северный Кавказ несет смерть, а мы не даем адекватного ответа... Полно снарядов и авиабомб ждет утилизации, склады переполнены. Мне рассказывал об этом генерал Казанцев. Думаю, это смог бы подтвердить генерал Шаманов. Нам не пора ли возвращаться?", - прозрачно намекает он на необходимость нового геноцида и коллективной ответственности целых народов за действия отдельных террористов.

Впрочем, тема Чечни умершему не давала покоя до самой смерти - до такой степени, что последней публикацией в его телеграм-канале был иронический комментарий "Русские идут" к построению силовиков в Чечне, хором отвечающих на приветствие начальника: "Уа алейкуму ас салям" и "Ахмат сила". Видимо, не так представлял себе "окончательное решение чеченского вопроса" его пропагандист.