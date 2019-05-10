Арабы Дейр-аз-Зора протестуют против тирании СДС

Арабские жители сирийского Дейр-аз-Зора продолжают уже третью неделю протестов против правления Сирийских демократических сил, основой которых являются преимущественно курдские Отряды народной самообороны (ОНС, YPG).

Протесты, начавшиеся в нескольких городах и деревнях от Бусайры до Шухайля, в среду распространились на восток от реки Евфрат, где расположено большинство нефтяных месторождений, сообщает Al-Jazeera.

Протестующие жаловались на отсутствие базовых услуг и дискриминацию в местных администрациях, которыми руководят теперь курдские чиновники.

По словам жителей города и представителей племен, основным яблоком раздора стал насильственный призыв молодых людей в Сирийские демократические силы (СДС) и судьба тысяч заключенных в тюрьмах.

«Их репрессивное правление обратило многих против них», - говорит Абдуль-Латиф аль-Укайдат, лидер племени.

Сторонники СДС заявляют, что никакого призыва в этой районе нет, а основной причиной протестов является битва за распределение нефтяных доходов. Тем не менее, жители рассказывают, что опасаются выпускать 18-летних сыновей на улицу, так как их могут забрать в СДС.

«Нет краже нашей нефти!», - скандировали демонстранты в городе Грейндж, являющемся частью арабо-суннитского племенного центра, захваченного более года назад боевиками СДС.

СДС давно уже продают сырую нефть режиму Башара Асада, с которым они поддерживают тесные экономические связи и экспортирует пшеницу и другие товары через несколько пунктов перехода их территории.

Активизация продаж нефти с целью смягчения проблемы с топливом, стоящей перед Дамаском, привела в ярость местных арабских демонстрантов, и многие их плакаты говорят, что их лишают их богатства.

«Мы лишены всего, в то время как курды продают нашу нефть, чтобы помочь режиму и обогащаться», - говорит Абдулла Исса, протестующий из города Аль-Таяне.

Мазлум Кобани, главнокомандующий СДС, сказал в своих замечаниях, которые, похоже, относятся к беспорядкам, что его группа была единственным «институтом, который избежал любых форм расизма», но похоже ему никто не верит в Дейр-аз-Зоре.

Протесты приняли бурный оборот, когда разъяренные толпы вышли на улицы и помешали пройти автоколонне грузовиков, везущих нефть в районы под контролем асадитов.

По словам двух участников, протесты продолжились после того, как командиры ОНС не пошли на значительные уступки племенным деятелям, которые собрались по их приглашению в прошлую пятницу в городе Айн-Исса.

В некоторых деревнях СДС открыли огонь по разгневанным протестующим. Новостной портал Deirezzor 24 cообщил о том, что боевики СДС расстреляли семью мирного жителя в Дейр аз-Зоре. Портал сообщает, что Фархана Аль-Мадхура и его семью убили в деревне Даман близ города Ас-Сувар. Свидетель происшествия, который предпочел из соображений безопасности сохранить анонимность, рассказал корреспонденту Deirezzor 24 , что днем вооруженные бойцы СДС прилетели на вертолете международной коалиции к деревне. Так же их сопровождал военный автомобиль. Они застрелили главу семейства, его брата с беременной женой, несовершеннолетнего сына.

Почему арабские жители Дейр-аз-Зора не счастливы под «прямой демократией», «либертарным муниципализмом» и «демократическим конфедерализмом» прогрессивных ультралевых радикалов? На это у ОНС готов излюбленный ответ левых и правых чекистов — ИГИЛ* работает. Якобы, по словам СДС, это все ячейки ИГИЛ баламутят воду и побуждают арабов протестовать против СДС.

О том, что эти инсинуации не имеют оснований, пишет на своей странице в Facebook российский эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов:

«Претензии SDF, что в городе Шухейл действуют ячейки ИГ, арест, якобы, членов которых и привел к массовым протестам, необоснованы. Да, город Шухейл, центр племени Укайдат (Акидат) в Дейр аз-Зор, где идут массовые протесты арабского населения против SDF, с 2008 года является оплотом сирийский салафитов, которые фактически и контролировали этот город. Но при этом его население было также крайне враждебно ИГ и именно поэтому он являлся базой таких группировок, как «Ахрар аль-Шаркия"...Поэтому в этом городе конечно много врагов SDF, практически все население, но он связан с оппозиционными структурами, в том числе и протурецкими, а никак не с ИГ».

О том, как боевики СДС используют игиловскую карту в своих целям также сообщал портал портал Deirezzor 24, рассказавший три недели назад об одном командире СДС, который занимается похищениями людей и требуют от их семей выкуп — 300 долларов за сирийца, 400 долларов за иракца. В противном случае он угрожает их обвинить в членстве в ИГИЛ и отправить в лагерь Аль-Холь. Более того, он требовал от одной местной семьи отдать замуж за него дочь, иначе он обвинит их в том, что они состоят в ячейке ИГИЛ в Восточном Евфрате. Люди требовали от местных советов СДС прекратить это мошенничество, но без результатов.

В общем, никакого чуда не случилось, и левый курдский режим оказывается ничуть не менее националистическим и тираничным, чем все подобные «прогрессивные» политические эксперименты. Нынешние массовые протесты арабов в Дейр-аз-Зоре являются самым серьезным выступлением арабского населения с тех пор, как значительные арабские территории оказались под управлением СДС.

*-запрещены в РФ