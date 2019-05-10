Трамп помиловал американского военного преступника

Прощение военных преступников - это еще один способ дегуманизировать граждан тех стран, против которых ведут войны США.

Пример этого материализовался на днях когда президент Дональд Трамп полностью помиловал бывшего лейтенанта армии США, который был заключен в тюрьму за то, что он раздел иракца, которого должен был сопроводить домой, допросил его под дулом пистолета, а затем застрелил его.

В 2008 году Али Мансур Мухаммад был арестован и допрошен лейтенантом Майклом Бехенной и его людьми после того, как придорожная бомба убила двух членов взвода Бехенны. Мухаммад был допрошен сотрудниками военной разведки, которые приказали освободить его из-за недостаточных доказательств, связывающих его со взрывом или с членством в «Аль-Каиде»*. Бехенне было поручено отвезти Мухаммада назад в его деревню, где его изначально задержали.

Любой законопослушный человек, который уважает справедливость, просто вернул бы подозреваемого домой, как было приказано. У Бехенны, однако, были другие идеи.

Американский офицер назначил себя судьей, присяжным, мучителем и палачом, когда он решил остановиться на обратном пути в деревню Мухаммада, раздеть его догола, угрожать и допросить его под дулом пистолета, а затем застрелить его.

Свой мотив он объяснял тем, что якобы обнаженный подозреваемый, который смотрел на дуло пистолета и который уже был признан невиновным, внезапно решил сойти с ума и схватить оружие солдата, заставив того выстрелить в целях самообороны. Американский суд отклонил дикое утверждение Бехенны и справедливо признал его виновным в убийстве, дав ему 25 лет.

Не то, чтобы помилование Трампа было особенно необходимо, поскольку Бехена был уже освобожден еще во время администрации Барака Обамы в 2014 году. Его приговор был сокращен с 25 до 15 лет, и он был условно освобожден после того, как отсидел всего пять лет, поскольку он был «образцовым заключенным» ,

Понятно, что помилование предназначено для того, чтобы исключить даже память о преступлении, но тот факт, что осужденный убийца был условно освобожден задолго до того, как это произошло, показывает, что жизни, отнятые американскими солдатами в сомнительных войнах за границей, имеют мало ценности для любой администрации в США.

Особенно умиляет, что в заявлении, объявляющем о помиловании, пресс-секретарь Трампа отметила поддержку, которую Бехенна получил в своем родном штате Оклахома, как будто поддержка является достаточным поводом для помилования преступника.

Многие правозащитники в США справедливо оценили этот шаг, как фактическое одобрение внесудебных казней, и говорят, что оно будет способствовать военным преступлениям и расизму.

Абед Айюб, юридический директор Американо-арабского антидискриминационного комитета (АДК), называет вещи своими именами: «Прощение Трампа еще раз подтверждает его полное пренебрежение к жизни арабов и мусульман».

*-запрещены в РФ