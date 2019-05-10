Асадитские силы захватили стратегически важный город Калаат аль-Мадик

Силы Башара аль-Асада захватили город Калаат аль-Мадик на северо-западе Сирии, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на местных жителей и военного обозревателя.

На этой неделе силы режима при поддержке российской авиации начали наземную операцию против южного фланга повстанческой зоны, состоящей из Идлиба и частей соседних провинций.

Район номинально защищен российско-турецким соглашением, заключенным в прошлом году, чтобы предотвратить новую крупную битву, способную привести к бегству сотен тысяч людей.

Калаат аль-Мадик был повстанческим городом, ближайшим к российской авиабазе Хмеймим в Латакии, по которой повстанцы ранее наносили ракетные удары.

Он был также точкой сборки на повстанческой территории для многих бойцов и гражданских лиц, которые были эвакуированы с территории, захваченной асадитами, в рамках соглашений о капитуляции, заключенных с правительством президента Башара Асада в последние годы.

Местные жители сообщили, что силы режима захватили Калаат аль-Мадик и две близлежащие деревни - Таль-Хаваш и Аль-Каркат. Активисты из Идлиба Моадамани подтвердил факт захвата деревни.

Наступление в четверг произошло на следующий день после того, как асадитские войска заняли соседнюю деревню Кафр-Набуда, которую активисты назвали первой линией обороны Идлиба. Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что повстанцы ушли, будучи почти окруженными армией.

Похоже, что режим пытается обеспечить себе доступ к главной магистрали, проходящей через анклав, удерживаемый повстанцами. Шоссе должно было открыться до конца 2018 года в соответствии с соглашением о прекращении огня между Россией и Турцией, но оно остается закрытым.

Рашид аль-Ахмед, фармацевт из Кафр-Набуда, рассказал, что все жители деревни бежали на север, поселившись в лагерях вдоль границы с Турцией. По его словам, асадитские войска при поддержке россиян заняли деревню. Соседние деревни были также опустошены на фоне стремительного наступления асадитов.

«Люди живут между деревьями и на фермах», - сказал аль-Ахмед, добавив, что он нашел своей семье место в Атме, недалеко от границы. «Это плачевная ситуация».

Моадамани, активист из Идлиба, говорит, что «люди в ужасе, и все больше людей покидают свои дома», добавив, что многие из тех, кто бежал, спали в своих машинах.

Глава комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Пауло Пиньейру предупредил, что тотальный конфликт в последнем крупном оплоте повстанцев в провинции Идлиб «может привести к невообразимой человеческой и гуманитарной катастрофе».

Пиньейру заявил на пресс-конференции в четверг, что нынешнее воздушное и наземное наступление режиме и его союзников является "серьезной эскалацией".