США продадут Катару вертолеты «Апач» на 3 миллиарда долларов

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны (DSCA), Государственный департамент США подтвердил потенциальную продажу 24 ударных вертолетов Apache («Апач») и соответствующего оборудования на 3 млрд долларов.

Предлагаемая продажа удвоит количество ударных вертолетов AH-64E Apache, которые в настоящее время имеются в Катаре, и также будет включать в себя дополнительные детали, такие как двигатели, датчики ночного видения, ракеты и орудия.

В заявлении агентства в четверг говорится, что вертолеты будут использоваться для «непосредственной поддержки с воздуха, вооруженной разведки и противотанковых боевых задач», а также «обеспечат долгосрочные оборонительные и наступательные возможности для полуострова Катар».

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой для политического и экономического прогресса на Ближнем Востоке», - сказали в агентстве.

Продажа вертолетов еще не завершена и должна быть рассмотрена Конгрессом до окончательной доработки.

Подрядчики американской оборонной промышленности, включая Boeing, Lockheed Martin Corp, General Electric Co и Raytheon Co, будут участвовать в проекте, если сделка в конечном итоге состоится, говорится в сообщении DSCA.

В марте Катар уже получил первую партию вертолетов после первой покупки ударных вертолетов AH-64E Apache.