Египет ввел ограничения для мечетей в Рамадан

Египетское министерство вакфов распорядилось, чтобы мечети страны сократили продолжительность ночных молитв (таравих) во время Рамадана, сообщает Al-Khaleej Online.

В другом указе глава отдела по делам религии в министерстве Джабер Тай сказал: «Имамы мечетей не должны читать проповеди дольше десяти минут во время таравиха (ночных молитв, совершаемых в Рамадан)».

Он также приказал имамам придерживаться традиционных дуа во время своих молитв, чтобы они не упоминали правительство или лидеров страны.

Эти приказы пришли всего через несколько дней после того, как было запрещено использование громкоговорителей во время чтения таравиха.

Напомним, что таравих - это дополнительная молитва, совершаемая мусульманами в течение месяца Рамадан.