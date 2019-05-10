Мусульманский политузник просит о помощи с разговением

До "Голоса Ислама" дошла просьба о помощи от Руслана Гафурова, бывшего администратора ресурса Политнавигатор, освещавшего преследования мусульман и осужденного по (сфальсифицированному, как считают многие) делу Чистопольского джамаата.

Он и другие находящиеся с ним в колонии мусульмане просят помочь им с разговением в Рамадан. Имеющих такую возможность просят организовать 20-киллограммовую продовольственную передачу, по возможности, следующего содержания:

курдючный жир соленый или в вакуумной упаковке, мед и масло черного тмина в пластиковой таре, тушенка, чай черный и зеленый, приправа, специи, кетчуп, масло растительное, майонез, 2 кг. шоколадных конфет, финики на разговение, на остальное все сладости к чаю.

Посылку можно выслать следующему адресату:

618232 Пермский край Чусовской район поселок Всесвятский фку ик -10 Лепихин Владимир Владиславович 1990 4-отряд 41 бригада