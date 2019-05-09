Татарское «правительство в изгнании» просит защитить народы России от этноцида

Самопровозглашенное татарское правительство в изгнании во главе с Вилем Мирзаяновым обратилось к лидерам ряда государств, в том числе к президенту США Дональду Трампу, с призывом защитить народы России от политики этноцида. Соответствующее обращение опубликовано на странице Мирзаянова в фейсбуке.

— Обращаемся к Вам, к руководителям влиятельных, цивилизованных и демократических стран c призывом принять во внимание Закон "О порабощенных нациях" от 17 июля 1959 года (PL-86-90), который был утвержден 34-м президентом США Дуайтем Эйзенхауэрем, и инициировать аналогичные законы в своих странах. Этот Закон и по сей день остается жизненно важным документом для народов Идел-Урала, Сибири и Кавказа. Международное признание этого документа, несомненно, будет фактором сдерживания агрессивной политики Кремля и фактором защиты прав порабощённых народов от произвола колониальной администрации, — говорится в обращении.

По словам подписантов, в отношении всех колонизированных народов продолжается жесточайшая политика ассимиляции и попытки создать безликую и послушную массу под именем "россияне".

— Для этих целей послушным и "карманным" парламентом, сочиняются антинародные законы, противоречащие международным правовым актам, также противоречащие резолюциям и декларациям ООН, которые направленны на защиту прав человека и на защиту прав национальных меньшинств и коренных народов, — утверждают члены непризнанного правительства.

В заявлении также отмечается, что путинская Россия, используя деструктивное законотворчество, всевозможными запретами жестко проводит политику этноцида.

— Заметную роль в поддержке этой политики играет и, так называемая, Русская православная церковь (РПЦ). Эта организация (РПЦ) фактически являясь подручной организацией ФСБ, преследует представителей других конфессий, превращая их в — "русских православных" без веры, без истории, без языка и без самобытной культуры, — констатируется в обращении.

Подписанты приводят и более конкретные примеры предпринимаемых Москвой мер.

— В первое десятилетие правления Путина только в Татарстане под тем или иным предлогом было закрыто 690 татарских школ и гимназий. В последние годы подобная статистика скрывается, но по подсчетам активистов ВТОЦ на 2017 год закрытых татарских школ около полутора тысяч, — говорят они.

Обратившиеся полагают, что платформа общественной организации "Свободный Идел-Урал", которая довольно активна в последнее время, должна в дальнейшем стать фундаментом одноименной конфедерации, самостоятельно решающей как экономические вопросы, так и задачи внешней политики и обороны.

Помимо Виля Мирзаянова под обращением подписи поставили известные татарские активисты Рафис Кашапов (Великобритания) и Нафис Кашапов (Польша), ученый-литератор Роза Курбан (Турция) и представитель платформы "Свободный Идель-Урал" в Нью-Йорке Камиль Сукаев.

Как сообщают Idel.Реалии в 2008 году в Набережных Челнах прошел съезд Милли Мэджилиса, организации, которая позиционирует себя в качестве предствительного органа татарского народа. Сотня делегатов, возглавляемых общественным деятелем Фаузией Байрамовой, утвердили новую декларацию о независимости Татарстана и составили обращение в ООН с требованием немедленно признать и содействовать в отделении Татарстана от России по образцу Косово, Абхазии и Южной Осетии. На съезде было сформировано национальное татарское "правительство в изгнании", которое возглавил Вил Мирзаянов, известный своими разоблачениями советской программы изготовления химического оружия в начале 1990-х гг. Он в последствии эмигрировал из России и в настоящее время проживает в США.

Ранее Вил Мирзаянов назначил Рафиса и Нафиса Кашаповых, заместителями премьер-министра татарского "правительства в изгнании".