Тяжеловесы из правящей партии раскритиковали решение о повторных выборах в Стамбуле

Во вторник вечером ветераны из правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) разошлись со своими однопартийцами и присоединились к оппозиции, чтобы осудить решение Высшей избирательной комиссии Турции о повторном проведении выборов мэра Стамбула. Об этом на страницах Middle East Eye пишет Рагып Сойлу, который еще недавно был сотрудником про-правительственной Daily Sabah.

Напомним, что в марте ПСР проиграла выборы мэра Стамбула Экрему Имамоглу, политику от оппозиционной Республиканской народной партии (НРП), с небольшим перевесом в 14 000 голосов.

После нескольких недель возражений, протестов и пересчетов избирательная комиссия распорядилась о проведении повторного голосования на основании предполагаемого незаконного поведения на избирательных участках.

Помимо своего символического значения в качестве экономической и культурной столицы Турции, Стамбульский муниципалитет также очень важен из-за его обширных ресурсов, включая бюджет в 7,5 млрд долларов и широкие возможности трудоустройства.

Мартовские выборы в местные органы власти нанесли удар по ПСР, поскольку партия потеряла многие большие города, включая столицу Анкару.

Абдуллах Гюль, президент Турции в период с 2007 по 2014 год и один из основателей ПСР, а также бывший премьер-министр Турции и министр иностранных дел Ахмет Давутоглу - оба были вынуждены написать в Твиттере о своем неприятии и подозрении по отношению к решению комиссии.

Так, Гюль в своем твиттере сказал, что решение избирательной комиссии напомнило ему о прошлом решении конституционного суда, которое заблокировало его первоначальную кандидатуру.

В то время почти все уважаемые юристы критиковали это решение за политическую мотивацию, потому что жена Гюля носила хиджаб, что тогдашний ультрасекулярный истеблишмент страны считал неприемлемым.

«То, что я чувствовал по поводу несправедливого «решения 367» Конституционного суда в 2007 году, было тем же, что я чувствовал, когда услышал решение другого суда, Высшей избирательной комиссии Турции. Позор, что мы не могли продвинуться хотя бы немного», - написал он.

За заявлением Гюля последовал ряд твитов Ахмета Давутоглу.

Экс-премьер заявил, что решение избирательной комиссии «нанесло ущерб» таким фундаментальным ценностям, как национальная воля, которые, по его словам, выражаются в урне для голосования.

«Выборы, которые являются справедливыми и основаны на правилах, являются ориентиром как для демократии, так и для нашего общего сознания. Однако решение избирательной комиссии противоречит всеобщему правопорядку и сложившейся практике и наносит вред этому сознанию», - написал он в Твиттере.

В прошлом месяце Давутоглу также выпустил 15-страничный манифест, в котором по сути критиковал стиль руководства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению именно этот стиль стал причиной потерь на местных выборах.

Давутоглу заявил, что реформистская и либеральная платформа ПСР была заменена в последние годы более этатистским подходом, который в основном заботится лишь о сохранении существующего положения.

Перед заявлениями Гюля и Давутоглу Эрдоган опубликовал завуалированный ответ внутрипартийным критикам во вторник днем ​​во время выступления перед своей партией. Он сказал, что знает об акторах, которые тайно действуют и пытаются открыть политическое пространство для себя.

«Мы не дадим возможность темным центрам, планирующим захватить управление страной, заставить нас совершать ошибки», - сказал Эрдоган.

Инсайдер ПСР, который говорил на условиях анонимности, сказал Middle East Eye, что Давутоглу ищет стратегию для создания новой партии.

«Он был отчужден от партийных рядов из-за своего отношения к руководству Эрдогана», - сказал источник.

Источник также утверждает, что Гюль был недоволен тем, что Эрдоган не консультировался с ним по государственным вопросам.

«Гюль и Давутоглу не любят друг друга. Они одинаково реагировали на решение [избирательной комиссии], но с разными мотивами», - сказал источник.

«У них нет поддержки внутри турецкого электората. Они занимают эту позицию, потому что их лидер [Эрдоган] оказался в изоляции».

Ряд источников в Анкаре, близких к Давутоглу, сообщили MEE, что в данный момент Давутоглу не планирует создавать политическую партию. Скорее, говорят они, он бы хотел выразить свою критику, будучи еще частью ПСР.

«Это не личное для него. Речь идет о принципах», - сказал один из источников.

Другие источники утверждают, что Гюль хочет сделать лидером новой политической партии бывшего вице-премьера Турции Али Бабаджана.

«Гюль считает, что его время уже прошло. Успех Бабаджана в решении экономических проблем страны и его молодой возраст возраст считаются преимуществом», - сказал источник MEE.

«Бабаджан хочет, чтобы Давутоглу был в его партии, но Гюль против».

Между тем, в ответ на стамбульское решение избирательной комиссии РНП подала заявку на отмену выборов в окружные и провинциальные собрания в Стамбуле, также состоявшихся в марте, а также просила повторить прошлогодние парламентские и президентские выборы.

Оппозиционная партия утверждает, что эти голосования сопровождались ровно теми же нарушениями, которые якобы были обнаружены на выборах мэра Стамбула и использовались избирательной комиссией для оправдания повторного голосования.

В своих телевизионных выступлениях заместитель председателя РНП Мухаррем Эркек призвал избирательную комиссию выполнить апелляцию партии.

«Избирательная комиссия отменила выборы в Стамбуле, потому что они сказали, что негосударственные служащие укомплектовали избирательные участки в нарушение закона», - сказал Эркек.

«Те же самые негосударственные служащие были членами участковых избирательных комиссий в округах и на выборах 24 июня. Поэтому эти выборы также должны быть отменены».

Согласно турецкому законодательству, избирательные участки должны быть укомплектованы государственными служащими, чья работа заключается в том, чтобы голосование проходило гладко и по закону.