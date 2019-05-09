Наземные силы Башара аль-Асада захватили важную деревню в провинции Хама

Силы режима Башара Асада вторглись в северо-западный анклав повстанцев, столкнувшись с сопротивлением вооруженных групп и захватив стратегически расположенную деревню в провинции Хама. Тем самым они расширили наступление, котором ранее проявлялось главным образом в воздушных бомбардировках и артиллерийских обстрелах.

Асадисткие Центральные военные СМИ сообщили в среду, что их войска вошли в Кфар-Набуда, деревню, удерживаемую повстанцами, на юго-западном краю анклава, что вызвало ожесточенные столкновения с повстанцами.

Асадиты заявили, что их силы получили контроль над районом после нескольких часов боевых действий и приступили к расчистке территории от наземных мин.

Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила наземную операцию, начатую при непосредственной авиационной поддержке. В ее заявлении также говорится, что силы режима захватили деревню после столкновений, в результате которых погибли по меньшей мере девять солдат и 18 повстанцев. В асадитских СМИ не было сообщений о жертвах.

Повстанческие группировки заявили, что они напали на машины режима и взорвали автомобильную бомбу.

Захват Кфар-Набуда разрывает связь между южным краем удерживаемого повстанцами анклава в провинции Хама и его западными и восточными флангами, а также дальше на север. Управляемая активистами медиа-группа «Энаб Балади» называла Кфар Набуда «первой линией защиты Идлиба».

Представитель повстанцев Набджи аль-Мустафа подтвердил, что режим захватил деревню, добавив, что его бойцы остались на краю.

«Они вошли в Кфар-Набуда, но столкновения продолжаются с войсками режима на краю», - сказал Аль-Мустафа.

Он также сказал, что боевые действия вызвали новую волну бегства мирных жителей из удерживаемого повстанцами города Хан-Шейхун, который находится на шоссе, соединяющем Алеппо и Дамаск, и находится менее чем в 15 км к востоку от Кфар-Набуда.

Хан-Шейхун подвергся усиленному обстрелу после того, как Кфар Набуда был захвачен, сказал Аль-Мустафа.

Последняя волна насилия, начавшаяся 30 апреля, породила опасения, что правительство может развернуть более широкое наступление, чтобы вновь захватить большую территорию, удерживаемую повстанцами, где проживает около трех миллионов человек, многие из которых являются вынужденными переселенцами. По данным ООН, в анклаве уже перемещено более 150 000 человек, в основном это гражданские лица, спасающиеся от линии фронта.

Союз медицинских организаций и организаций по оказанию помощи, UOSSM, предупреждает об «апокалипсисе в Сирии», если нападения продолжатся.

Д-р Хуссам аль-Факир, председатель UOSSM International, заявил, что Организация Объединенных Наций должна предпринять активные шаги для деэскалации ситуации в Идлибе.

«Прямо сейчас сотни тысяч людей вытесняются во все меньшие и меньшие районы и неизбежно будут убиты», - сказал он.

«Мы знаем, как разворачивается эта история - бомбардировки школ и больниц, неизбирательные нападения с применением бочковых бомб, нападения с применением химического оружия и десятки детей, жестоко изуродованных и убитых».