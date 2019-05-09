В Кабуле талибы напали на офис международной неправительственной организации

Талибы* напали на офис международной неправительственной организации (НПО) в Кабуле, столице Афганистана, взорвав здание НПО, которое находится рядом с офисом генерального прокурора в районе Шахр-Нау в Кабуле.

Нусрат Рахими, пресс-секретарь министерства внутренних дел, сказал, что целью нападения была Counterpart International, неправительственная организация со штаб-квартирой в США, которая работает в Афганистане с 2005 года.

Как сообщают журналисты Al-Jazeera, периодические выстрелы и взрывы были слышны, когда спецназ, поддерживаемый иностранными советниками, окружил и затем вошел в здание. Власти оцепили территорию, отправив машины скорой помощи и полицейские грузовики.

Рахими сказал, что по крайней мере 80 сотрудников НПО были спасены, а силы безопасности осматривают другие здания в этом районе.

«Два этажа здания были зачищены, и, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, операция проводится с осторожностью», - сказал Рахими.

Представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что число погибших возросло до девяти человек, включая пять афганских силовиков, охранника в НПО и трех мирных жителей.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что группа напала на НПО, потому что та была вовлечена во «вредную деятельность Запада» в Афганистане. Он не уточнил, что это были за действия.

Взрыв произошел всего через две недели после того, как вооруженные люди обстреляли министерство связи в центре Кабула, убив по меньшей мере семь человек. За то нападение ответственность взяло на себя ИГИЛ*.

Тем временем представители США и талибов продолжают свои переговоры в Катаре, направленные на то, чтобы положить конец почти 18-летнему конфликту.

На прошлой неделе президент Ашраф Гани предложил талибам заключить перемирие с первого дня Рамадана, но они отвергли предложение.

В прошлом году талибы объявили о трехдневном прекращении огня в конце Рамадана после того, как Гани объявил об одностороннем перемирии на восемь дней ранее в этом месяце.

Это было первое официальное общенациональное прекращение огня с момента вторжения США в 2001 году, и оно показало беспрецедентные сцены примирения и ликования по всей стране.

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