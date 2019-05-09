В Катаре запустили первую линию метро

В Катаре запустили первую в истории страны подземную железную дорогу, в преддверии чемпионата мира по футболу, который страна примет в 2022 году. На строительство метро ушло шесть лет.

Красная линия метро Дохи была введена в частичную эксплуатацию в среду, проходя вдоль побережья от столичного района Аль-Кассар до южного города Аль-Вакра.

В настоящее время работают тринадцать из восемнадцати станций на 40-километровом маршруте красной линии, соединяющей аль-Вакру с городом Лусейл на севере.

Всего страна планирует запустить 75 поездов, завершить 37 станций и еще две линии - Зеленую и Золотую - к 2020 году.

«Это один из мегапроектов Катара, и это открывается не только новый проект, это новый путь для перевозки по всей стране», - сказал в интервью Al Jazeera Абдуллах аль-Мавлави, директор по связям с общественностью и коммуникациям Qatar Rail.

«Он будет приветствовать всех граждан, туристов и ... экспатриантов, которые живут в Катаре», добавил он.

Современные безрельсовые поезда, купленные у Японии, движутся со скоростью от 80 до 100 километров в час, и разделены на три отсека - стандартный класс, семейный сектор и Gold Club.

По словам аль-Мавлави, каждый поезд, вмещающий 130 человек, имеет общую вместимость почти 416 человек. Общее время в пути от Аль-Кассара до Аль-Вакры составляет приблизительно 35 минут.

Одна поездка в стандартном купе стоит 2 риала, а поездка в ВИП-секции Gold Club - 10 риалов.