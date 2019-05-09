Парад утраты союзников и адекватности

На сегодняшнем параде победы его главным героем было сказано много пафосных слов, но интересно, как с момента превращения им этих парадов в центральный культ государственной пропаганды изменился состав их участников.

В 2005 году в таком параде участвовали в качестве гостей главы 56 государств, включая ключевые западные страны.

На их фоне главы государств СНГ, от Украины до Азербайджана и Казахстана, скромненько сидели в сторонке.

После захвата Крыма в 2014 году ожидать участия в таком параде главы Украины и поддержавших ее западных стран уже не приходилось. Однако в 2015 году в принципе можно было похвастаться сбором на нем представителей крупных азиатских государств и периферийных стран Восточной Европы.

В 2018 году на парад прибыли только главы ближайших союзников России - президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На этот же раз Путин встречал его в гордом одиночестве с уже даже не президентом Нурсултаном Назарбаевым, который, кстати, взошел на трибуну не с путинской георгиевской ленточкой, а со своей - цвета казахстанского флага.

Помимо дел Путина, которые у всех на виду, наглядной иллюстрацией того, почему так изменился состав его гостей, стала и его речь на параде. В ней он, в частности, назвал СССР, одержавший победу в той войне, "тысячелетней исторической Россией", Киев - "русской столицей" и призвал мир сообща противостоять "терроризму, неонацизму и экстремизму". С учетом того, что многие государства мира именно в политике путинской России усматривают проявления этих явлений, а помощь от нее в той же Европе получают силы, которые кваллифицируются как неонацистские, выглядит все это как полная утрата адекватности.

Что еще? Показательно, что на этот раз в параде приняли участие не только собственно армейские подразделения, призванные (в теории) защищать страну от внешних врагов, но и те, чьей задачей является борьба исключительно с врагами внутренними. Кадетское училище Следственного Комитета, Росгвардия, Военная полиция - как шутили некоторые комментаторы, в этом ряду не хватало только ФСИН.

В части религиозной составляющей действа, обращает на себя внимание, что среди попавших в кадр представителей религиозного истеблишмента условно мусульманский сегмент был представлен только ярыми лоялистами Альбиром Кргановым и Исмаилом Бердиевым. То, что в одном ряду с ними сидели второстепенные представители РПЦ, но не патриарх Кирилл, в очередной раз продемонстрировало иерархию в межконфессиональных отношениях в стране.

За это ли воевали их предки - оставим решать нашим читателям.